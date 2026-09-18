Piden uniformes gratis para personal de limpia

Una trabajadora de limpia barre la Alameda Central, en diciembre de 2025.

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Urriza Arellano, presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino para que los uniformes del personal de limpia sean gratuitos y recuperen el color verde, luego de que trabajadores se acercaran a denunciar que pagan hasta 450 pesos por el enterizo color guinda y cantidades adicionales por los chalecos de seguridad que no les aseguran ser vistos por los automovilistas.

Urriza Arellano afirmó que los trabajadores le han reportado que, además de venderles el enterizo, las empresas que los subcontratan para ofrecer sus servicios a la Secretaría de Obras y Servicios no les proporcionan el chaleco gratis.

“Los chalecos que permiten que tengan un poco más de visibilidad en las calles también se los venden en un precio de 150 a 200 pesos cada uno”, denunció.

El dato: Un camión que transportaba a trabajadores de limpia volcó sobre Periférico Sur, el pasado 24 de agosto, por lo que 19 personas resultaron lesionadas.

La diputada agregó que quienes se niegan a pagar por estas prendas o deciden comprarlas por fuera reciben, según los testimonios que ha recabado, malos tratos por parte de sus supervisores.

“Es decir, no solamente no les garantizamos la seguridad a los trabajadores con la alta visibilidad, sino que además se les venden a los trabajadores los uniformes que deberían de ser por ley gratuitos”, sostuvo la diputada de MC.

El planteamiento de Urriza Arellano busca reformar la Constitución local para establecer expresamente que las personas trabajadoras que laboren en la vía pública cuenten con uniformes de alta visibilidad y que éstos sean proporcionados obligatoriamente de manera gratuita.

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La legisladora también cuestionó el cambio al color guinda en los uniformes, al considerar que los colores partidistas no deben trasladarse a las instituciones ni a los servicios públicos, al referirse al color insignia del partido Morena.

La diputada planteó que la obligación debe mantenerse independientemente del partido que gobierne la Ciudad de México, por lo que consideró necesario dejarlo establecido de manera explícita en la legislación.

Durante su intervención, también citó el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

La iniciativa de la legisladora emecista fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.