Aumentan en la CDMX las viviendas con motocicletas

DOS ADULTOS, uno sin casco, viajan con una niña en una motoneta, el 31 de agosto

De 2020 a 2025 incrementaron 64.1 por ciento los hogares capitalinos con disponibilidad de motonetas y/o motocicletas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran que de los tres millones de viviendas particulares habitadas, 13.3 por ciento tenía alguno de estos vehículos, mientras que en 2020 el porcentaje fue de 8.1.

Paralelamente a esta situación, las casas con posesión de bicicletas bajó 3.4 por ciento dentro del mismo periodo, lo cual implica que este medio de transporte ha perdido popularidad entre la población que utiliza un medio de transporte para viajar en zonas rurales o urbanas.

El incremento en el uso de motocicletas no sólo se ha palpado en la cantidad total de vehículos, sino también en lo que respecta a las cifras de lesionados por accidentes viales.

4 de de cada 10 fallecidos en accidentes son motociclistas

Recientemente, el foco de atención también se ha colocado en los dueños de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales y Vehículos Eléctricos Personales, los cuales circulan de forma muy parecida a las motocicletas y cuya adquisición ha ido al alza en los últimos años, principalmente, por su bajo costo.

Según autoridades capitalinas, hay más de 200 mil unidades de este tipo, pero al 5 de agosto de este año sólo estaban registradas mil 440, de acuerdo con la Secretaría de Movilidada (Semovi).

Esta cifra apenas representan un promedio de registro de 41.14 unidades diarias, el cual contrasta con la cantidad de unidades que circulan en zonas como el Centro Histórico o la colonia Roma.

PELIGRO SOBRE RUEDAS. De acuerdo con el más reciente Informe Trimestral de Hechos de Tránsito, publicado por la Semovi, entre 2019 a 2025 subió 83.57 por ciento el número de motociclistas lesionados en percances viales.

Y es que en el primero de estos periodos, la dependencia documentó ochomil 294 incidentes que involucraron a conductores de este tipo de vehículos, aunque para el cuatro trimestre de 2025 aumentó a 15 mil 225 casos.

En contraste, la cantidad total de accidentes que involucraron a conductores de automóviles no se incrementó tanto como lo hicieron los incidentes donde motociclistas resultaron lesionados. En el mismo lapso, apenas se gistró un incremento de 21.5 por ciento de casos donde conductores de auto tuvieron algún tipo de afectación.

Por su parte, documentos que fueron entregados a La Razón vía transparencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también ha reportado una tendencia al alza en las muertes anuales donde bikers, con un acumulado de 99 occisos en 2019, número que se incrementó a 262 para el término de 2025, lo que representí un alza de 164.65 por ciento.