Van 4 albergues para población vulnerable

Clara Brugada e integrantes de su gabiente, ayer, en conferencia.

El Gobierno de la Ciudad de México transformará el modelo de atención para personas en situación de calle con cuatro nuevas Comunidades de Cuidados, antes llamados albergues, diseñadas bajo un esquema similar al de las Utopías que ofrecerán alojamiento, salud, educación, capacitación, actividades culturales y rutas hacia la autonomía.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que los espacios sumarán 16 mil metros cuadrados y dos estarán ubicados en el Perímetro A del Centro Histórico y el otro par en zonas cercanas al Centro Histórico.

“No podemos aceptar como sociedad que haya personas viviendo en la calle, porque no tienen otra alternativa. Otra cosa es cuando ellos no quieren otra alternativa”, afirmó la mandataria capitalina.

Como parte de esta renovación, la morenista anunció el traslado del Centro de Asistencia e Integración Social Coruña a la alcaldía Iztacalco en los primeros meses de 2027, luego de que vecinos de la colonia Viaducto Piedad han manifestado inconformidad con la manera en la que opera el sitio.

El Dato: En las Comunidades de Cuidados habrá espacios de atención residencial intensiva en salud mental y consumo de sustancias, con personal de psicología, psiquiatría y más.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, explicó que cada persona en situación de calle, incluidas las LGBTTTIQ+, contará con un registro o expediente individualizado y electrónico, que podrá ser consultado en tiempo real por las instituciones que participan en la red.

El funcionario dijo que la intención de la trazabilidad es que el expediente permita conocer la trayectoria de cada persona y definir las alternativas más adecuadas para avanzar hacia la autonomía, en lugar de ofrecer una atención aislada.

La red estará integrada principalmente por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino, aunque también participarán dependencias como Vivienda y Trabajo.

Yanes Rizo explicó que el proceso no será lineal: “No es una escalera mecánica; es un proceso social que más bien tiende a moverse en espiral”, dijo al advertir que habrá casos de progreso y de regresión.

2 Mil 878 personas en situación de calle había en 2025

Las nuevas Comunidades de Cuidados buscan dejar atrás los grandes espacios con numerosas camas, afirmó Brugada Molina, y aseguró que tendrán habitaciones para pocas personas, con condiciones de privacidad, descanso e intimidad, además de áreas recreativas y culturales. “Un albergue no es una cárcel”, sostuvo.

En los espacios habrá lugares para familias, para evitar que sean separadas, así como áreas especializadas para niñas y niños en situación de abandono.

En algunas comunidades se habilitarán sitios para recibir a los animales de compañía de las personas en situación de calle, con condiciones higiénicas y seguras.

La mandataria señaló que las nuevas comunidades deberán ser lugares dignos, seguros y tranquilos, con actividades deportivas y culturales como música, baile, cine, danza, teatro y arte.

Las Comunidades de Cuidados estarán articuladas con brigadas territoriales, centros de día, servicios móviles y atención residencial intensiva para adicciones. Las brigadas operarán en las 16 alcaldías las 24 horas y estarán integradas por personal de trabajo social, psicología y asistencia social.

12 Espacios brindan atenciones a este sector vulnerable

Además, el Gobierno local impulsará baños y clínicas móviles para llevar servicios de salud directamente a los puntos donde se encuentran las personas.

Brugada Molina reconoció que la política deberá conciliar el derecho de las personas a permanecer en el espacio público, así como atender los casos en los que existan conductas delictivas.