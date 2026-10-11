Protestan en CDMX apoyo a Ucrania y Cuba y otras marchas HOY 11 de octubre

Colectivos protestan este domingo en Ciudad de México en apoyo al pueblo de Cuba, afectado por un bloqueo estadounidense, así como en apoyo a Ucrania, país que se encuentra en guerra con Rusia desde 2022 y, según los manifestantes, ha sufrido bloqueos de ayuda humanitaria.

La concentración en favor de Cuba se lleva a cabo en el Monumento a la Revolución, mientras que, la de Ucrania, en la “Fuente Américas” de la Alameda Central, ambas en la zona centro de la Ciudad de México.

Una marcha en CDMX en contra del bloqueo estadounidense en Cuba. ı Foto: Cuartoscuro

Se esperan otros bloqueos a lo largo de la capital mexicana, aunque ninguna marcha.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 11 de octubre no se esperan marchas, pero sí siete concentraciones.

Concentraciones

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE VA POR CUBA : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 para la 6ª jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con Cuba. (Aforo: 30 personas)

MEXICANOS CON UCRANIA : Se concentrarán en la Alameda Central (Fuente “Américas”, Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 para visibilizar y solicitar apoyo humanitario para civiles en Oleshky, Ucrania. (Aforo: 30 personas)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para el evento político cultural “Frecuencias Ancestrales” y recaudación de comida para animales. (No se descarta afectación de vialidades; aforo: 100 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para el evento “Vibraciones 4:20” en defensa de los derechos de la comunidad cannábica. (Aforo: 120 personas)

COLECTIVO “A FAVOR DE LA MUJER Y DE LA VIDA” : Se concentrarán en el Parque del Mestizaje (Prolongación Misterios y Av. Insurgentes Nte., Col. Santa Isabel Tola, Alc. Gustavo A. Madero) a las 11:00 para promover la cultura de la paz y la defensa de la vida, con traslado posterior a la Basílica de Guadalupe. (No se descarta afectación de vialidades; aforo: 100 personas)

AMNISTÍA INTERNACIONAL : Se concentrarán en la Plaza del Bolero (Calle Moneda y Benito Juárez, Col. Tlalpan Centro I, Alc. Tlalpan) a las 12:30 para recolectar firmas y cartas de solidaridad de su campaña “Escribe por los Derechos”. (Aforo: 30 personas)

COLECTIVO “EL CAPITÁN AHUIZOTE”: Se concentrarán en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 para su 2da Reunión Organizativa de Estudiantes. (Aforo: 45 personas)

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