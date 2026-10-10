Marchan en CDMX por la ‘Acción global por Palestina’ y otras manifestaciones HOY 10 de octubre

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.

Colectivos y organizaciones marchan este sábado 10 de octubre en la “Acción Global por Palestina”, en conmemoración por los tres años del inicio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y para exigir al Gobierno mexicano la ruptura diplomática con el primero.

La marcha irá del Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, comenzará a las 12:00 horas y se prevé una afluencia de alrededor de 500 personas, entre los diversos colectivos que participarán.

06:50 #PrecauciónVial | A las 12:00 horas se prevé marcha que partirá de inmediaciones del Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 10, 2026

Las organizaciones exigen “el fin de los bombardeos y del bloqueo humanitario en la Franja de Gaza, del régimen de apartheid y de la ocupación de los territorios palestinos, además de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente”, se lee en una ficha de autoridades capitalinas.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 10 de octubre se espera una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

ALIANZA GLOBAL POR PALESTINA: Marcha desde el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez a las 12:00 en la alcaldía Cuauhtémoc, con la finalidad de exigir el fin de los bombardeos y del bloqueo humanitario en Gaza, así como la ruptura de relaciones con el gobierno agresor y por la libre autodeterminación de los pueblos (Aforo aproximado de 500 personas).

Concentraciones

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE VA POR CUBA : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 para realizar su 6ª jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con Cuba (Aforo de 30).

MERCY FOR ANIMALS LATINOAMÉRICA, A.C : Se concentrarán en el Parque de la Bombilla (Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón) a las 10:00 para exigir frenar la crueldad hacia los animales de granja y transformar el sistema alimentario global (No se descarta afectación de vialidades) .

COLECTIVOS ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA : Se concentrarán en la estación “Insurgentes” del Metro (Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:30 para acudir a la marcha por la Acción Global por Palestina (No se descarta afectación de vialidades) .

REVOLUCIÓN Z MÉXICO : Se concentrarán en el Kiosco del Bosque de Chapultepec (1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 para acudir a la marcha por la Acción Global por Palestina (No se descarta afectación de vialidades) .

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO : Se reunirán en la escultura “Los Bigotes” (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 10:00 para desplazarse hacia la estación “Universidad” del Metro y acudir a la marcha por Palestina (No se descarta afectación de vialidades) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para el evento político cultural “Kaonah Records” exigiendo espacios seguros para consumidoras de cannabis con perspectiva de género (No se descarta afectación de vialidades) .

COOPERATIVA MEXICANA SOLIDARIA DE PATINETAS : Se concentrarán en el Skatepark Picasso (bajo puente de Anillo Periférico Canal de Garay, Col. Año de Juárez, Alc. Iztapalapa) a las 12:00 para la jornada multicultural “Trucos por Palestina” (No se descarta afectación de vialidades) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante a las 12:00 con puntos en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Gustavo A. Madero) para recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS: Se concentrarán en las Oficinas Centrales del IMSS (Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para realizar una asamblea y definir acciones tras no alcanzar acuerdos sobre incremento salarial y demandas laborales (Posibles afectaciones a la circulación).

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