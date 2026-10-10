Bloqueos y concentraciones

Marchan en CDMX por la ‘Acción global por Palestina’ y otras manifestaciones HOY 10 de octubre

Colectivos marchan en el día de “Acción global por Palestina” este sábado 10 de octubre, en conmemoración por los tres años del inicio del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

Colectivos y organizaciones marchan este sábado 10 de octubre en la “Acción Global por Palestina”, en conmemoración por los tres años del inicio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y para exigir al Gobierno mexicano la ruptura diplomática con el primero.

La marcha irá del Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, comenzará a las 12:00 horas y se prevé una afluencia de alrededor de 500 personas, entre los diversos colectivos que participarán.

Las organizaciones exigen “el fin de los bombardeos y del bloqueo humanitario en la Franja de Gaza, del régimen de apartheid y de la ocupación de los territorios palestinos, además de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente”, se lee en una ficha de autoridades capitalinas.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 10 de octubre se espera una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

  • ALIANZA GLOBAL POR PALESTINA: Marcha desde el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez a las 12:00 en la alcaldía Cuauhtémoc, con la finalidad de exigir el fin de los bombardeos y del bloqueo humanitario en Gaza, así como la ruptura de relaciones con el gobierno agresor y por la libre autodeterminación de los pueblos (Aforo aproximado de 500 personas).

Concentraciones

  • COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE VA POR CUBA: Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 para realizar su 6ª jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con Cuba (Aforo de 30).
  • MERCY FOR ANIMALS LATINOAMÉRICA, A.C: Se concentrarán en el Parque de la Bombilla (Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón) a las 10:00 para exigir frenar la crueldad hacia los animales de granja y transformar el sistema alimentario global (No se descarta afectación de vialidades).
  • COLECTIVOS ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: Se concentrarán en la estación “Insurgentes” del Metro (Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:30 para acudir a la marcha por la Acción Global por Palestina (No se descarta afectación de vialidades).
  • REVOLUCIÓN Z MÉXICO: Se concentrarán en el Kiosco del Bosque de Chapultepec (1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 para acudir a la marcha por la Acción Global por Palestina (No se descarta afectación de vialidades).
  • PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO: Se reunirán en la escultura “Los Bigotes” (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 10:00 para desplazarse hacia la estación “Universidad” del Metro y acudir a la marcha por Palestina (No se descarta afectación de vialidades).
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para el evento político cultural “Kaonah Records” exigiendo espacios seguros para consumidoras de cannabis con perspectiva de género (No se descarta afectación de vialidades).
  • COOPERATIVA MEXICANA SOLIDARIA DE PATINETAS: Se concentrarán en el Skatepark Picasso (bajo puente de Anillo Periférico Canal de Garay, Col. Año de Juárez, Alc. Iztapalapa) a las 12:00 para la jornada multicultural “Trucos por Palestina” (No se descarta afectación de vialidades).
  • PLATAFORMA 4:20: Jornada itinerante a las 12:00 con puntos en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Gustavo A. Madero) para recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.
  • TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS: Se concentrarán en las Oficinas Centrales del IMSS (Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para realizar una asamblea y definir acciones tras no alcanzar acuerdos sobre incremento salarial y demandas laborales (Posibles afectaciones a la circulación).

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