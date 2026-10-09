Marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una marcha de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este 9 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 9 de octubre se espera una marcha, 10 concentraciones y tres citas.

Marchas

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES: Marcha “¡Ninguna agresión sin respuesta, respeto total al trabajo sexual!” en Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs con destino a la Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc (Aldama y Mina, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 250 personas; no se descarta que se sumen otras organizaciones en defensa de los derechos del trabajo sexual y la comunidad diversa).

Concentraciones

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en tres puntos: 1) Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Calz. Ermita Iztapalapa y Morelos, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa) a las 09:00 hrs; 2) Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs; 3) Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 50 personas; posible afectación de vialidades y apoyo de otras colectivas feministas) .

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Se concentrarán en Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 150 personas; posible afectación de vialidades) .

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE VA POR CUBA : Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas por jornada de acopio) .

DOCENTES JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en ServiSNTE (Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2085, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 100 personas; posible afectación vial) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos a las 12:00 hrs: 1) Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc); 2) Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero. (Nota: Aforo aprox. de 45 personas por jornada itinerante) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 1 “GABINO BARREDA” : Se concentrarán en Escuela Nacional Preparatoria No. 1 (Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, Col. Potrero de San Bernardino, Alc. Xochimilco) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 60 personas; no se descarta afectación vial ni el apoyo de otros colectivos estudiantiles) .

CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN : Se concentrarán en Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 60 personas para conferencia de prensa; posible afectación de vialidades) .

GRUPO “CUERVOS” DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO. 39 : Se concentrarán en CETIS No. 39 (Acueducto No. 5511, Col. Ampliación Tepepan, Alc. Xochimilco) a las 13:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 80 personas; posible traslado a otro sitio para evento musical o alteración del orden público) .

FRENTE ESTUDIANTIL INTERUNIVERSITARIO REVOLUCIONARIO : Se concentrarán en Estación “Universidad” de la Línea 3 del STC Metro (Av. Antonio Madrigal s/n, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 50 personas para el evento “Metro Popular”) .

COLECTIVO DE ACCIÓN POLÍTICA ANTIPATRIARCAL: Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 45 personas; no se descarta la afectación de vialidades).

Citas Agendadas

“CODICI” BIENESTAR COMUNITARIO Y VIVIENDA DIGNA : Encuentro en Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 12:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas; revisión de proyectos pendientes) .

CALZADA DE LAS MUÑECAS : Encuentro en Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 80 personas por incumplimiento de acuerdos) .

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Encuentro en Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas por demandas laborales generales).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am