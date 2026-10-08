Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 8 de octubre: ¿Qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de personas en situación de calle, en CDMX.

Este jueves 8 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Manifestación por la causa palestina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 8 de octubre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 8 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Autoridades comunitarias y agrarias del ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social: Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30

Vecinos de la colonia Mexicaltzingo y alrededores: Calle Sur 103 No. 228, Col. Mexicaltzingo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Colectiva “Minerva”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Colectivo solidaridad militante va por Cuba: Monumento a la Revolución Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 8 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT