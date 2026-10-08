Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 8 de octubre: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Aspecto de una marcha de personas en situación de calle, en CDMX.
Aspecto de una marcha de personas en situación de calle, en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este jueves 8 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Manifestación por la causa palestina en la Ciudad de México.
Manifestación por la causa palestina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 8 de octubre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 8 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Autoridades comunitarias y agrarias del ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00
  • Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social: Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30
  • Vecinos de la colonia Mexicaltzingo y alrededores: Calle Sur 103 No. 228, Col. Mexicaltzingo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00
  • Colectiva “Minerva”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00
  • Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • Colectivo solidaridad militante va por Cuba: Monumento a la Revolución Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

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