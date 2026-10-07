Asesinan a hombre a balazos en colonia Rodeo en Iztapalapa; SSC busca a responsables

Un hombre murió luego de ser víctima de un ataque directo con arma de fuego ocurrido en calles de la colonia Rodeo, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, elementos de la SSC atendieron el reporte sobre una persona lesionada en la calle Bellavista. Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron al hombre y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, los policías dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes y de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

TE RECOMENDAMOS: Evita sanciones Hoy No Circula jueves 8 de octubre 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

Reportes difundidos tras el ataque señalan que la víctima tenía 24 años de edad; sin embargo, este dato no fue precisado ni confirmado por la SSC en su comunicado.

Matan a hombre a balazos en Iztapalapa ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué se sabe del ataque en Iztapalapa?

La información oficial señala que se trató de una agresión directa con arma de fuego. Hasta el momento, la autoridad capitalina no ha informado cuál habría sido el móvil del homicidio ni ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Después de la agresión, personal de la SSC, en coordinación con monitoristas del C2 Oriente, comenzó con el monitoreo y análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar y localizar a los posibles responsables del ataque. De acuerdo con los primeros reportes policiales, los presuntos agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de quienes participaron en la agresión.

Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL