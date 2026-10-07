SSC detiene a 7 hombres por agresión a policías en Motilinia, Centro Histórico

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un guardia de seguridad privada resultaron lesionados después de una agresión registrada este miércoles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que derivó en la detención de siete presuntos responsables.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que la acometida ocurrió durante un operativo para retirar motocicletas estacionadas en la calle Motolinia, alcaldía Cuauhtémoc, en el que participaban oficiales de Control de Tránsito, personal de la Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una decena de individuos mientras persiguen a un policía y a otra persona, a quienes empujan violentamente al suelo a la altura del restaurante El Sazón, para luego propinarles una serie de patadas ante la mirada de transeúntes que les exigen detenerse.

“Ya párenle, ya déjenlos, ¡¿qué les pasa?!”, exclama uno de los testigos, mientras el grupo continúa la embestida, durante la que uno de los agredidos sufre una herida en la cabeza que deja un rastro de sangre en el piso.

Posteriormente, los implicados se retiran del lugar, mientras otras personas se acercan para auxiliar a los lesionados, quienes permanecen tendidos en el suelo y se mueven con dificultad.

#CDMX 🚔🔴|| Siete hombres fueron detenidos tras agredir a policías y a un guardia de seguridad en la calle Motolinía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, durante el operativo de desalojo de motocicletas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los detenidos,… pic.twitter.com/zyCQO5PKSD — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) October 7, 2026

Al respecto, la SSC informó que ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, las autoridades aprehendieron a 7 presuntos responsables de entre 21 y 29 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

“Como lo ha instruido la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, continuaremos trabajando para garantizar espacios libres y seguros para toda la ciudadanía, y no permitiremos que estos hechos impidan la labor policial”, advirtió Vázquez Camacho.

#Importante | En la calle de #Motolinia, alcaldía @AlcCuauhtemocMx, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a siete hombres que previamente agredieron a dos oficiales de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada durante el operativo de recuperación de espacios en el… pic.twitter.com/ikCcuFq39U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 7, 2026

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cehr