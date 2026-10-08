Capturan a siete montoneros por golpear a policías

Momento en el cual cerca de una decena de sujetos golpea a dos uniformados, ayer, en el Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que agentes detuvieron a siete sospechosos por golpear a dos uniformados en la colonia Centro, entre Madero y Motolinía.

La dependencia capitalina detalló que todo inició cuando personal de la Policía Auxiliar intentó retirar varios vehículos mal estacionados en dichas vialidades.

En ese momento, un grupo de personas aparentemente confrontó de manera verbal a los uniformados. La situación escaló poco a poco ante la mirada de transeúntes, así como de trabajadores de los distintos comercios de la zona.

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran el momento en el que los agresores primero empujan y golpean a los policías de Tránsito en la calle Motolinía; además, tiraron las motos para impedir que fueran aseguradas.

El dato: La calle de Madero es utilizada por ambulantes para transportarse o trasladar mercancía en motos eléctricas, pese a que está prohibido por ser un paso peatonal.

Aunque más de una decena de elementos de seguridad llega al sitio para evitar que el conflicto escalara, así como para salvaguardar a sus compañeros, fueron superados por el número de inconformes, quienes los replegaron a pedradas.

Otro video muestra a casi una decena de sujetos, la cual intercepta a dos policías, quienes caminaban ya golpeados por la calle, los tira y comienza a golpear. Varios agresores incluso patean en la cabeza a los uniformados que yacían en el piso y sin poder moverse.

Los presuntos responsables del ataque fueron varones de 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 años, quienes fueron detenidos por refuerzos de la SSC, quienes arribaron al punto para controlar el zafarrancho y asegurar a los agresores.

2 Videos circulan en redes sobre la agresión a policías

Tras lo ocurrido, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindaron atención de primeros auxilios a los tres heridos, de los cuales dos fueron trasladados a un nosocomio para recibir atención médica.

“Los agresores ya fueron presentados ante el Ministerio Público, para continuar con las investigaciones”, escribió en sus redes sociales el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.