Desfile de Alebrijes Monumentales CDMX 2026: Ruta, horario y calles cerradas

Este sábado 17 de octubre se realiza en la Ciudad de México la edición 18 del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, una de las actividades que marcan el inicio de la temporada de Día de Muertos en la capital. El recorrido reúne alrededor de 300 figuras elaboradas por artesanas, artesanos y artistas de distintas partes del país.

El desfile comenzará a las 12:00 horas y tendrá como punto de partida el Zócalo capitalino.

El recorrido atravesará algunas de las principales vialidades del Centro Histórico y continuará hacia Paseo de la Reforma, por lo que se esperan afectaciones a la circulación conforme avance el contingente.

🎨 Los alebrijes están por volver a las calles de la Ciudad de México.



Artistas, artesanas, artesanos y colectivos darán vida a criaturas monumentales llenas de imaginación en la edición 18 del Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales del @map_mexico. 🐲✨



¿Quieres formar… pic.twitter.com/oVYmqif0xS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 17, 2026

¿Cuál es la ruta del Desfile de Alebrijes 2026?

De acuerdo con la información difundida por autoridades capitalinas, el contingente partirá del Zócalo y continuará por 5 de Mayo, para posteriormente avanzar hacia avenida Juárez y tomar Paseo de la Reforma.

El recorrido continuará sobre esta avenida hasta llegar a la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde concluirá el desfile.

El desfile contará también con la participación de 28 bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia, que acompañarán a las figuras monumentales durante el recorrido.

#PrecauciónVial | Este sábado 17 de octubre inician los eventos alusivos a la celebración del #DíaDeMuertos🕯️ en la #CDMX: se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia. Consulta la ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/9jBGQWejpe — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 17, 2026

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile?

El paso de los alebrijes provocará cierres y afectaciones conforme avance el contingente, por lo que las autoridades recomiendan evitar las vialidades que forman parte del recorrido durante el horario del evento.

Entre las principales calles y avenidas que tendrán afectaciones se encuentran:

5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas , en la zona de cruce

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma, hasta la zona del Ángel de la Independencia

Los cierres serán progresivos y estarán relacionados con el avance del desfile, por lo que la circulación podrá restablecerse una vez que el contingente haya pasado por cada punto.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Para quienes necesiten desplazarse por el Centro Histórico, avenida Juárez o Paseo de la Reforma, las autoridades recomiendan considerar otras vialidades para evitar las zonas con mayor concentración.

Entre las alternativas viales se encuentran Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Estas opciones permitirán rodear las zonas afectadas y reducir el impacto en los traslados durante el desarrollo del desfile.

¿Qué pasará con los alebrijes después del desfile?

El recorrido no será la única oportunidad para observar las figuras monumentales. Después del desfile, los alebrijes permanecerán en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, como parte de una exposición gratuita que permanecerá hasta el 8 de noviembre.

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MSL