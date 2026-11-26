La Ciudad de México podría registrar caída de aguanieve o nieve durante este fin de semana, debido al descenso de temperaturas previsto por las condiciones meteorológicas que afectarán al Valle de México del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con un aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), existe la posibilidad de que se presente este fenómeno durante la noche del viernes y la mañana del sábado en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

La dependencia precisó que no se prevé caída de nieve en la zona urbana de la Ciudad de México, por lo que las condiciones se concentrarían en las cumbres ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿En qué zonas de CDMX podría nevar este fin de semana?

La SGIRPC señaló que podría caer aguanieve o nieve en las cumbres del Ajusco, Chichinautzin y el cerro del Pelado, donde la cobertura nevada podría permanecer hasta la mañana del domingo.

Este escenario estará acompañado de un descenso considerable de temperaturas. Para el viernes y sábado se esperan máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre -2 y 6 grados.

Para el domingo se prevé que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, aunque podrían registrarse heladas al amanecer en las zonas altas de la capital. Las temperaturas máximas oscilarían entre 16 y 19 grados.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 mm y rachas de viento de hasta 50 km/h.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o… pic.twitter.com/1s2KdhkEzV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

CDMX tendrá lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h

Además del descenso de temperaturas, la Ciudad de México tendrá lluvias fuertes a muy fuertes del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

Según el aviso de Protección Civil, las precipitaciones persistirán desde la mañana del viernes hasta el sábado, con acumulados superiores a los 70 milímetros.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

También se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante el viernes y sábado.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX

Ante las condiciones previstas para este fin de semana, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones:

Abrigarse bien y cubrir nariz y boca.

Evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados.

Resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.



▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ljyVPCnSQI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL