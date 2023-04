Tenemos que abrir el mercado laboral para adultos mayores, dice Santiago Taboada.

En el marco del Festival del Adulto Mayor 2023, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que el éxito de la política social de su gobierno enfocada a este sector ha sido orientada por convicción a la dignificación de las personas de la tercera edad en materia de salud, educación y espacios públicos.

“Tenemos que abrir el mercado laboral, las oportunidades, las ideas y las políticas de gobierno para que tengan tareas, responsabilidades y que sigan siendo útiles para la sociedad, para sus hogares y, sobre todo, que ellos tengan esa posibilidad de seguir haciendo amigos, que no estén encerrados en una casa esperando que alguien toque a su puerta y les dé un beneficio, queremos que salgan adelante, que sigan teniendo posibilidades y actividades que les dé eso: dignificación”, subrayó.

Durante su participación en la inauguración del festival, Santiago Taboada sostuvo que estas acciones marcaron la diferencia, “hemos entendido en Benito Juárez que así como estamos pensando en las estancias infantiles para los niños, en espacios para los jóvenes, en mejorar las escuelas, tenemos que pensar en espacios dignos de convivencia para los adultos mayores”.

En este sentido, resaltó que la demarcación cuenta con los Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), espacios de convivencia en los que realizan diversas actividades educativas, culturales, artísticas, tecnológicas, desarrollo humano y activación física, así como diversos espacios públicos de calidad y programas sociales en materia de salud y económica para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

Asimismo, el alcalde recordó que durante el periodo crítico de la pandemia por COVID-19, fue un momento muy complicado para esta demarcación, “porque Benito Juárez es una de las alcaldías que más porcentaje de adultos mayores tiene, todo mundo decía que Benito Juárez iba a ser un desastre, que iba a ser la zona cero de la Ciudad de México”. Sin embargo, gracias a las medidas implementadas inmediatamente por el alcalde Santiago Taboada es que se logró revertir este pronóstico.

“Todo mundo decía: quédate en casa; pero muchos de nuestros adultos mayores tenían que ser atendidos por un médico, olvídense por COVID-19, por muchos de los padecimientos que se tienen. ¿Qué hicimos en Benito Juárez? Un programa que cancelaron, retomamos Médico en tu Casa, llevándoles medicinas de 130 padecimientos de manera gratuita, porque ¿A quién ayudamos con esa medicina? Por supuesto que al adulto mayor, pero también a su familia”, apuntó.

El alcalde Santiago Taboada indicó que es necesario seguir trabajando juntos, “sin pelear, sin seguir dividiendo este país y está ciudad entre fifís y chairos, eso es una tontería. Somos mexicanos, somos chilangos y no podemos permitir que nos sigan dividiendo, por eso estoy aquí, porque no importa si lo organizó la iniciativa privada, no son los malos de la película, tenemos que hacer equipo para que todos podamos vivir mejor”, subrayó.

El Festival del Adulto Mayor 2023 se lleva a cabo en el World Trade Center, a partir de hoy y hasta el 16 de abril, en el que las personas de la tercera edad pueden encontrar productos, servicios, así como un atractivo programa de entretenimiento a través de conferencias, talleres y manualidades en alrededor de 100 stands atendidos por 75 empresas.

El alcalde de Benito Juárez señaló la importancia de aprender y escuchar a quienes, dijo, cuentan con mucha experiencia y que han contribuido mucho en el desarrollo de la Ciudad de México, como Justino Hirschhorn, presidente del Consejo de Grupo HIR, así como Victor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración de Banco Inmobiliario Mexicano, adultos mayores que encabezaron el festival.

Además, estuvieron presentes Sergio Patgher, gerente de Responsabilidad Social de Telcel; Azucena Aguilar, directora de Producto Nómina de Banco Azteca; Javier Sirvent, presidente del Comité Organizador del Festival y Sandra Valenzuela, directora de Contenidos del Festival.

