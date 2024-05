Activan alertas por altas temperaturas en CDMX para este viernes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja para 13 alcaldías por altas temperaturas y la alerta amarilla en tres alcaldías para este viernes.

Las alcaldías en alerta naranja son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas demarcaciones se esperan temperaturas altas de 31 a 33 °C.

Por lo que se recomienda usar protector solar, no realizar actividades intensas bajo los rayos solares, procurar no exponerte por tiempo prolongado al sol, así como evitar no comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Mientas que en alerta amarilla se encuentran Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta. Se esperan temperatura de entre los 28 y 30° C.

Las recomendaciones son usar protector solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol, sombrero y/o gorra, procurar no exponerte por tiempo prolongado al sol y evitar no comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Este jueves la temperatura máxima se registró en la alcaldía Azcapotzalco con 34.1° C.

JVR