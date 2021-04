Activistas saltan rejas y protestan en Zoológico de Chapultepec

Activistas en favor de los derechos animales saltaron la barda del Zoológico de Chapultepec para realizar una protesta a favor de gorilas y simios que se encuentran al interior.

A través de una transmisión de Facebook, al menos 10 mujeres y hombres exigieron a las autoridades de la Ciudad de México trasladar de inmediato a los primates a un hábitat natural, con el objetivo de terminar su encierro.

“El mensaje es claro, meter a los animales en jaulas más grandes no va a terminar con su encierro, no es conservación, es explotación y tener a los animales en esas condiciones no es diversión”, destacó la organización.

Activistas se encadenan a jaula del gorila "Toto"

La organización Animal Save se encadenó a las rejas de la jaula del gorila “Toto” quien lleva en el zoológico desde el año 1990, lo cual condenaron los activistas quienes dijeron que no se quitarán las cadenas hasta que sean liberados.

“Los zoológicos son cárceles donde ningún prisionero es culpable”, decían las mantas de protesta de los activistas. Además, llamaron a las personas que se paseaban por el lugar a no tomar a los animales como diversión ya que se encuentran encarcelados.

Ante la irrupción de los activistas, La Razón buscó a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para conocer su postura frente a los hechos pero no obtuvo respuesta.

