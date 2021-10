Adulta mayor es desalojada de su casa a pesar de estar contagiada de COVID-19

María Bernarda Aguirre, una adulta mayor de 85 años, fue desalojada de una vivienda que rentaba en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El hecho ocurrió el pasado viernes 24 de septiembre luego que los actuales dueños del inmueble decidieron desocuparlo sin previo aviso.

La señora Aguirre dijo para el medio Milenio que mensualmente pagaba una renta de dos mil pesos y que fue sacada de la vivienda a la fuerza por las hijas de los dueños ya fallecidos, a pesar de estar contagiada de COVID-19.

“Vinieron cerca de siete mujeres y un actuario. Se metieron con violencia (…). Estoy enferma de COVID, les dije que tenía COVID, que no me podía salir y así me sacaron”, explicó María Bernarda Aguirre.

Por su parte, su hija, Sandra, dijo que en ningún momento se dejó de pagar la renta del inmueble y resaltó que los dueños no le dieron recibos de sus últimos depósitos. Señaló que las personas que desalojaron a su mamá, llegaron a la vivienda con una hoja firmada que no pudo leer.

“Supuestamente el actuario me enseñó un papel en donde venía el oficio que nos tenía que sacar, pero mi error fue que no lo leí”, resaltó.

Por lo tanto, las pertenencias de la adulta mayor quedaron en la calle y afirmó que no abandonará sus cosas ya que no cuenta con los recursos para trasladarse a otro lugar.

Añadió que ha dormido en la intemperie y que ninguna autoridad se le ha acercado para ofrecerle ayuda, únicamente gente que le prestó una casa de campaña y le dio medicamentos para hacer frente al COVID-19.

“Bendito Dios, me han ayudado, hasta con medicina para amenizar la enfermedad”, dijo María Bernarda Aguirre.

Debido a que los muebles, electrodomésticos, ropa y mascotas están en la calle, la hija de la adulta mayor teme por la salud de su madre. La señora Aguirre pidió se le regrese al hogar que rentaba, “es ahí donde me siento segura y satisfecha”, refirió.

