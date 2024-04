El agua que cae en Benito Juárez tardará dos semanas en limpiarse

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que el pozo del Jardín Alfonso Xlll, de la alcaldía Álvaro Obregón, el cual distribuía agua contaminada a los vecinos de Benito Juárez fue cerrado, por lo que ya no distribuirá el líquido, pero adelantó que la limpieza cerca de dos semanas.

El mandatario capitalino destacó en conferencia que una vez identificado el origen de la problemática, su administración inició el proceso para desintoxicar diversos puntos de la red hidráulica que resultaron afectados.

“Ya no está entrando agua a la red proveniente de este pozo, evidentemente en la red todavía queda agua contaminada en algunos fragmentos y zonas, pero se va ir limpiando con el agua que llega a presión de las otras zonas que se están trabajando.

“A lo largo de las próximas dos semanas, aproximadamente, se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en varios puntos de la red hidráulica de esta región”, prometió.

Batres Guadarrama aseguró que desde el primer reporte por parte de los afectados su Gobierno los atendió. También los señaló de negarse a establecer una mesa de diálogo.

Muestra de agua del pozo contaminado en Álvaro Obregón. Foto: Especial

“Hemos tenido la disposición para atender a quien ha tenido alguna protesta. Ayer que se dio un bloqueo en el Metrobús, se atendió a las personas inmediatamente, se les propuso una mesa de trabajo.

“Si no se ha dado la reunión es porque no han tomado la determinación y, de todas maneras, hemos respetado su protesta”, expuso el Jefe de Gobierno, quien no precisó qué sustancia en específico contaminó el recurso.

Posterior a conferencia, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, expuso que la contaminación del agua afectó a ocho colonias de Benito Juárez, las cuales ha visitado. Además mencionó que el problema se presenta con mayor concentración en algunos inmuebles.

“Hay algunas viviendas que tienen olor y otras no, esto es porque hay vías de agua primarias y secundarias, tienen que ver con las pendientes y esto depende de la altura o direcciones en la que se ubiquen, algunas llegan con presión de otros lados”, dijo a medios.

A lo largo de las próximas dos semanas, aproximadamente, se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en varios puntos de la red hidráulica de esta región

Martí Batres, Jefe de Gobierno

La funcionaria expuso que una vez que los análisis de la Comisión Nacional del Agua, Pemex y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México arrojaron que el líquido contaminante no se trataba de gasolina, Protección Civil hizo pruebas con un explosímetro, el cual mide los gases volátiles.

“Este aparato nos dice dos cosas importantes: cuánto es el oxígeno y la explosividad, el primero siempre tiene que salir 20.9 y explosividad cero, tenemos cerca de 700 pruebas con cero”, aseguró Urzúa Venegas.

La secretaria capitalina descartó que el origen del contaminante fuera de las empresas que Batres Guadarrama anunció que se suspendieron por manejar diversos componentes y sustancias. Las industrias fabricaban plásticos, afirmó.

Detalló que se inspeccionaron cinco empresas, entre ellas las dos que reportaron, por hacer de tres a cuatro actividades distintas a las autorizadas.

“No tenían los papeles correspondientes y estaban funcionando en forma ilegal, fue una hipótesis que teníamos, pero ya se descartó. Las personas afectadas no se van a quedar sin servicio de agua, lo importante es que no es tóxico, estamos haciendo recomendaciones, que mientras pasa el agua contaminada, que se tome de otra fuente, puede ser un garrafón”, aseguró la secretaria de Protección Civil.

CRITICAN ATENCIÓN. Diputados del PAN el pozo de Álvaro Obregón para respaldar a los afectados y presionar a las autoridades a informar qué está pasando con el origen del agua contaminada.

La legisladora Luisa Gutiérrez, quien también es presidenta de la comisión de Gestión Integral de Agua en el Congreso capitalino, detalló que la primera colonia que se detectó el olor en el liquido fue Nonoalco a finales de Semana Santa.

La legisladora resaltó que ya hay más de 300 denuncias de ocho colonias distintas y reclamó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no atendió a los afectados durante 10 días, incluso, los culpó por una presunta falta de limpieza en sus tinacos.

“Pareciera que el Jefe de Gobierno se toma una situación de tal gravedad muy a la ligera, el Sacmex quiere jugar con la inteligencia de todos echándole la culpa a los vecinos.

“Al fin el mandatario está tomando acciones y ya vino a cerrar un pozo, el problema es que seguimos sin saber qué es, nos están ocultando información”, dijo.

El diputado Federico Chávez, mencionó que es “incomprensible” que las fuentes de abastecimiento de agua no se hayan revisado antes.

Los panistas exigieron una investigación exhaustiva para determinar las causas y a los responsables, pues señalaron que el Jefe de Gobierno evita la situación, le miente a la ciudadanía y se contradice.