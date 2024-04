Ante el agua contaminada ¿cómo y en dónde puedo pedir garrafones gratis en la Benito Juárez?

Luego que las autoridades del Gobierno de la CDMX informaran que el extraño olor del agua que reportaron los vecinos en la alcaldía Benito Juárez sí existe y que están trabajando para solucionar y determinar por qué es que se está contaminando y afectando a este sector de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, reparte garrafones de agua potable a los afectados en esa demarcación.

Aunque el jefe de Gobierno de la CDMX haya asegurado que el agua contaminada no registra presencia de gasolina, es importante recomendar a la población de esa demarcación a que no beban ni utilicen agua de la llave. Refieren las autoridades que tampoco la hiervan y que minimicen su consumo en la medida de lo posible.

¿Cómo y dónde puedo pedir garrafones gratis en la Benito Juárez?

Como parte de estas acciones que implementó la alcaldía Benito Juárez mientras realiza las investigaciones correspondientes sobre el agua contaminada en algunas zonas de esta demarcación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reparte garrafones de agua de manera gratuita, en un puesto de mando ubicado en el Parque San Lorenzo.

Myriam Urzúa, titular de la dependencia, informó que esto será gratuito en tanto se tengan los resultados de las pruebas de agua que analizó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sacmex. El Parque San Lorenzo se encuentra a una cuadra de avenida Insurgentes Sur y del Parque Hundido en esta alcaldía Benito Juárez.

Para que puedas solicitar un garrafón, te pedirán los siguientes datos:

Nombre

​Dirección

​Teléfono

Este módulo, informó la SGIRPC de la Ciudad de México, también otorga atención y orientación a vecinos y vecinas de la zona, en referencia a la contaminación del agua.

Con relación a los reportes vecinales de olor en el agua en @BJAlcaldia, se informa que, en coordinación con @SacmexCDMX, @SSaludCdMx, @CDMX_SIBISO y la @UNAM_MX, hemos instalado un Puesto de Mando permanente en el Parque San Lorenzo, Col. Tlacoquemecatl, para dar atención y…

La reacción de los vecinos de Benito Juárez

Aunque esta información también se compartió en conferencia de prensa, los vecinos en redes sociales no se mostraron contentos con la determinación momentánea de la SGIRPC de la CDMX de otorgar garrafones gratis mientras se determina qué es lo que causa esa contaminación en el agua de sus hogares.

"¿Cuándo darán un diagnóstico?"; "¡Urge que solucionen, ya son semanas que no están cumpliendo con la norma de sanidad del agua!"; "¿Y eso de qué sirve? ¿Cómo su puesto de mando soluciona la contaminación del agua con gasolina?"; "¿Nos van a dar garrafones a cambio?"; "¿Y ese puesto de mando de qué me sirve si el agua sigue contaminada y ustedes no hacen nada?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el anuncio de la SGIRPC de la CDMX.

El agua contaminada en Benito Juárez presenta un olor extraño. Pixabay / La Razón.

¿En dónde reporto si el agua de mi casa huele extraño?

Si percibes algún olor extraño en el agua que sale de los grifos de tu domicilio, puedes levantar el reporte a través de las siguientes opciones:

Al número telefónico: 55 89574950​

En Twitter, ahora X, a @SacmexCDMX

​En Facebook, a través de Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Recuerda que, al momento, las autoridades te piden que no consumas el agua y que tampoco la hiervas. Aunque no hay hasta el momento un riesgo de explosividad, es necesario que estés al pendiente de los canales oficiales de la alcaldía Benito Juárez y del gobierno de la CDMX para las instrucciones posteriores.

