Ubican sitio que afecta agua en Benito Juárez

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que las autoridades capitalinas ubicaron una zona de la alcaldía Benito Juárez en la cual podría estar el origen del mal olor de agua que los vecinos han denunciado está contaminada.

Ayer, luego de la inauguración del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, el mandatario mencionó que en la zona detectada, sin precisar la dirección exacta, se lleva a cabo una investigación y una vez que tengan resultados se dará la información.

“Tenemos una hipótesis sobre dónde pudo originarse esta problemática; es decir, que se encuentra en un punto muy focalizado de la alcaldía en el poniente de la misma. Ahí, en una zona que tenemos delimitada, suponemos que está el origen de la problemática”, comentó el funcionario.

Batres Guadarrama descartó que la afectación al líquido provenga del Sistema Cutzamala, el tanque de Santa Lucía y los pozos Rosendo Arnaiz, Miraflores y Jardín Pompo. Todo estos abastecen con el recurso al centro poniente de la demarcación, mencionó.

El Jefe de Gobierno fue cuestionado por los medios de información sobre qué institución es responsable de esta problemática y él evitó ahondar sobre estos temas.

“No me refiero en este momento al tema de las responsabilidades.

“Lo que nos interesa es saber el origen del problema, con objeto de poderlo atacar adecuadamente; entonces, hacemos un análisis que va por fases, no viene el problema del Cutzamala, no viene del tanque de Santa Lucía, no viene de los pozos que se encuentran ahí y, entonces, tenemos que ubicar”, mencionó.

Tenemos una hipótesis sobre dónde pudo originarse esta problemática; es decir, que se encuentra en un punto muy focalizado de la alcaldía. Ahí, en una zona que tenemos delimitada, suponemos que está el origen

Martí Batres, Jefe de Gobierno

Desde la semana pasada, vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron que reciben agua con un fuerte aroma a hidrocarburo.

Ante esta situación, habitantes de colonias como Del Valle, Narvarte, Nochebuena, Nonoalco y Ciudad de los Deportes han protestaron para exigir a las autoridades atender la problemática.

Las personas han cerrado vialidades para protestar por esta situación, pues algunos afirmaron que tenían miedo de usar el agua hasta para bañarse.

El pasado 6 de abril, el director de concertación ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Edgar Villar del Prado, explicó a vecinos de la Benito Juárez que tras unos análisis hechos al agua recolectada en zonas afectadas, afirmó que el agua sí tiene un compuesto, aún no reconocido, pero no es hidrocarburo.

“Hay presencia de un material que yo no podría definir, pero no es una gasolina, ya eso lo aseguraron (especialistas). En las muestras que hemos recogido en el transcurso de esta semana no hay presencia de hidrocarburo, el olor es característico, pudiera ser otro tipo de material, pero no es hidrocarburo. Hay un componente que se tiene que analizar con precisión”, mencionó.

De acuerdo con el funcionario capitalino, el día de mañana personal del Instituto Mexicano del Petróleo, de la UNAM y del Sistema de Aguas capitalino darán más avances sobre los análisis al agua.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, así como de Protección Civil de la capital atiende a los vecinos y recolectan muestras de líquido de fuentes de abastecimiento y de domicilios para analizar las afectaciones que éste pudiera tener.

Hasta el pasado sábado, el Sacmex precisó que analizaba las muestras de tomas domiciliarias de 389 domicilios; además, verificaba establecimientos y construcciones de la zona.

Ayer, Batres Guadarrama afirmó que los vecinos en Benito Juárez ya son atendidos por las distintas autoridades para garantizar su derecho al agua.

“Todos ellos han estado en campo toda la semana con diversas tareas de atención a los vecinos, un trabajo muy importante que han realizado las compañeras y compañeros en contacto con los vecinos que han tenido algún reporte”, expuso Martí Batres y aseguró que se ha tenido contacto con todos los domicilios afectados.

Añadió que autoridades recorrieron la zona este domingo y lo seguirán haciendo en caso de que surjan más reportes similares.

“Van a estar recorriendo (los trabajadores) las casas con un aparatito que se llama explosímetro que mide el agua y ya se estará informando sobre ello, van a estar informando los compañeros. Se hace una medición específica, que es muy importante”, expuso.

El mandatario capitalino mencionó que las autoridades de Sacmex, Protección Civil y Secretaría de Salud escucharán las necesidades de las personas afectadas para determinar qué tipo de apoyo se les va a brindar mientras resuelven la problemática en la demarcación.

Respecto a la investigación, Batres Guadarrama indicó que no entrará en especulaciones, por lo que prometió que continuarán con ,los trabajos para descartar las sospechas que tienen respecto de dónde podría originarse los olores en el líquido.

“Queremos ubicar muy bien, por eso vamos descartando, vamos descartando el primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón, y vamos viendo, ya, lo que sigue para hacer la investigación correspondiente”, mencionó.