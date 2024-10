Va Mendoza por más orden en BJ y celebra apertura de Brugada

El alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, afirmó que trabajará en conjunto con la ciudadanía y, busca sumar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para frenar el abuso por parte de franeleros, que genera distintas problemáticas a los vecinos, así como para poner orden en los inmuebles alquilados como Airbnb.

El funcionario dijo a La Razón que busca una reunión con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, para que, entre otras cosas, trabajar en conjunto para atender la problemática de los “viene, viene”, quienes cobran grandes cantidades a usuarios de eventos deportivos para estacionarse en la calle y de no hacerlo, esto puede ocasionar agresiones y robo de autopartes.

Mendoza Acevedo, quien asistió el sábado a la toma de posesión de Clara Brugada como Jefa de Gobierno, dijo que apoya el padrón de anfitriones de Airbnb para conocer quiénes son; además, para prevenir algún ilícito, por ello la demarcación trabajará en la fiscalización y verificación de inmuebles de este tipo. También, afirmó, pondrá en orden a los establecimientos que se extienden hasta las banquetas.

El exdiputado capitalino por el PAN destacó que en su administración pondrá énfasis en los servicios urbanos y, en coordinación con el Gobierno de Brugada Molina, atenderá temas como la crisis hídrica y los baches en la alcaldía.

¿Cómo encontró a la demarcación?

Es una alcaldía que es muy bonita, con la mejor calidad de vida. Sí hay cosas por hacer, por mejorar, porque, a diferencia de otras alcaldías aquí lo mejor que tenemos son sus vecinos. Ellos nos traen al día, porque los mejores vecinos están aquí, son los más informados, los más interesados, los más participativos, entonces ellos no nos permiten que se caiga la alcaldía.

Servicios urbanos es en los que hacen falta muchas cosas, es uno de los pilares de este Gobierno y de campaña que he prometido.

¿Qué tipo de servicios urbanos?

De entrada, calles, banquetas, luminarias, podas, limpieza en los parques, orden de los establecimientos mercantiles que creo que han abusado un poco la iniciativa privada en ese aspecto y que yo vengo a ponerle orden. Creo que luego hay negocios que han abusado un poco de aprovecharse de las banquetas, no puede ser posible que ya un negocio esté más grande afuera que adentro.

Eso es lo que tenemos que hacer: orden, servicios urbanos, prevención del delito, desarrollo humano.

Luis Mendoza en una cafetería de la alcaldía Benito Juárez, el pasado jueves. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿Cómo atender el problema de franeleros en la alcaldía?

Es un tema tremendo, porque estamos muy afectados en zonas donde están los eventos públicos mayores que es la Plaza de Toros, el Estadio Azul... Debo tener mesas (ciudadanas). Estoy buscando y queriéndome coordinar con el secretario de Seguridad para que en conjunto con Blindar BJ logremos apretar de tal nivel para que no abusen (los “viene, viene”) del vecino. Llegan a cobrar en verdad hasta 300 pesos 500 pesos por un lugar en la calle.

Va a ser (el acercamiento) con todas colonias, por ejemplo, la Nápoles, pero con todas las que están afectadas, porque no afectan a una, sino como a ocho, porque luego, por ejemplo, llegan los del Estadio Azul y se van a estacionar hasta la Del Valle (...), imagínate todo lo que generó en robo de autopartes, en si no les pagas te rayan el coche, te amenazan, te golpean. Tenemos que evitar eso.

¿Usted qué hará al respecto?

Tengo que estar muy de cerca con los vecinos y yo voy a estar afuera de los estadios, afuera de los operativos para estarlos coordinando junto con el secretario (Vázquez Camacho) o el equipo del secretario de Seguridad para que podamos apretar y estar muy al pendiente de ellos.

¿Cuáles son las tres principales problemáticas de seguridad?

Nada más dejaría una, el gran problema es el robo de autopartes, porque los ladrones tardan cinco segundos en una autoparte, tendrías que tener un policía en cada calle y ni así.

Por eso insisto en el tema de servicios urbanos, si yo tengo clareo de los árboles, si tengo mejores banquetas y luminarias y cámaras, eso nos va a ayudar un poco a inhibir. Si vamos detectando el modus operandi, las zonas, vamos bajando el índice (delictivo).

La Jefa de Gobierno plantea 150 mil cámaras de videovigilancia, ¿qué opina?

Eso es importante. Es un momento de cerrar filas para acabar con la inseguridad de la Ciudad de México y, sobre todo, mantener el primer lugar (en seguridad) en Benito Juárez.

¿Qué opina de la regularización del Airbnb del Gobierno de la ciudad y qué hará usted?

Qué bueno que hay infraestructura, qué bueno exista el turismo, qué bueno que sea un punto para estar hablando de economía, pero tienen que ser regulados, tienen que cumplir, con lo que primero a mí me corresponde con establecimientos mercantiles, yo tengo que verificar y checar que no estén abusando, porque luego hay oficinas o casas que las usan para esto y no están de acuerdo con la ley. Vamos a estar regularizando y checando este tema.

Yo estoy de acuerdo con que se regularicen (los Airbnb) y que sea transparente (el padrón de anfitriones) para saber quiénes son los que rentan y quién no y qué hacen o no, porque se puede prestar para cualquier tipo de acto ilícito. Estoy a favor de la regularización y de la fiscalización.

¿Ha recibido reportes de presunta agua contaminada?

Hasta este momento yo ya no he recibido más reportes de que huela o que haya algún incidente por este tema. Yo tuve una reunión con la Jefa de Gobierno en la que su interés es ayudar mucho en el tema del agua.

Me encargó (Brugada Molina) que yo pudiera expresarle cuál era mi opinión correspondiente a este tema para que no nada más desde la visión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que ahora ya va a cambiar, desde mi visión de Benito Juárez. Eso me da en verdad, me dio mucho gusto, la apertura porque ya está muy interesada.

¿Qué otras acciones llevarán a cabo en conjunto?

En el tema de seguridad va a haber un Bachetón que voy a coordinar con ella para Benito Juárez. Vamos a iniciar juntos con un sistema que ella ya fue alcaldesa.

Ella fue jefa delegacional, entonces tiene mucha experiencia en el tema, entonces ella me hizo sentir y saber que está muy interesante, mientras ella está tapando algunos baches en la vía primaria, yo lo estaré haciendo en vías secundarias para que los vecinos noten un cambio inmediato.