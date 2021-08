Alcaldía BJ blinda regreso a clases

El alcalde de Benito de Juárez, Santiago Taboada anuncia las acciones para “Blindar el regreso a clases” con el objetivo de que niñas y niños vuelvan a clases presenciales en las mejores condiciones a partir del 30 de agosto.

Es innegable que la pandemia está muy lejos de ser controlada en nuestra Ciudad y en todo el país, seguramente estás informado además de la capacidad de contagio de la llamada cepa Delta.

La vacunación ha servido como contención, pero la respuesta completa sigue estando en: vacunarse, usar cubrebocas, lavarse las manos y el uso de gel antibacterial.

Tenemos que seguir cuidándonos. Sin embargo, hoy nos toca tomar la decisión de seguir adelante.

Mensaje de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

te puede interesar Blindar BJ en vigilancia especial por tormenta tropical "Grace"

Se ha determinado de manera oficial que este 30 de agosto los niños deben de regresar a clases presenciales.

En nuestra Alcaldía, 372 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria reabrirán sus puertas.

Los papás requerimos que los niños regresen a la escuela, los niños necesitan regresar a la escuela. Fuimos de los pocos países en el mundo en el que las escuelas cerraron por más de un año.

Quienes tenemos hijos y tuvimos que regresar a trabajar, nos enfrentamos al problema de dejarlos solos o en un ambiente no adecuado para ellos.

Los niños requieren, por salud mental, salir del aislamiento y volver a socializar, hasta porque los reportes que recibimos de violencia familiar contra menores incrementan todos los días.

Es una realidad que no podemos ni debemos seguir posponiendo.

Como alcalde mi responsabilidad es Blindar el regreso a clases en Benito Juárez y generar las mejores condiciones para que los niños estén lo más seguros posible.

Te informo que me he reunido con los maestros y con las asociaciones de padres de familia para conocer sus preocupaciones.

He tomado las decisiones presupuestales necesarias para garantizar que los baños tengan agua y jabón, así como la intervención en las escuelas en temas como iluminación, pintura, posibles humedades, limpieza total, porque las escuelas llevan casi un año cerradas.

Instruí a las áreas de mi gobierno recorrer escuela por escuela para verificar las condiciones de ventilación, tener un diagnóstico preciso del estado en el que se encuentran y, si es necesario, los propios funcionarios vamos limpiar y a pintar estas escuelas.

Entre 2018 y 2021, hemos intervenido un total de 66 escuelas públicas, remodelar baños, cambiar pupitres, poner techos en los patios, pintarlas y barridos en sus entornos como poda y luminarias.

Mantendremos las jornadas de sanitización fuera y dentro de las escuelas públicas y privadas que así lo requieran.

Todos nuestros Cendis y Estancias Infantiles estarán equipadas con termómetros y dispensadores de gel.

Logramos acuerdos con JLN Labs para que den descuentos en pruebas de antígenos a los estudiantes de las escuelas de nuestra Alcaldía.

Con los recursos a nuestro alcance, la Alcaldía ofrecerá al menos 500 de estas pruebas de detección de COVID-19 gratuitas para niñas y niños en edad escolar.

Mantendremos en nuestras redes sociales y afuera de las escuelas una campaña de uso de gel, cubrebocas y sana distancia.

Todo lo que tenemos lo estamos utilizando para Blindar el regreso a clases.

Papás y mamás benitojuarenses, juntos lograremos resolver los “cómos sí” pueden nuestros hijos regresar a la escuela de manera presencial, en las mejores condiciones para enfrentar esta pandemia.

Además, me he comunicado y he ofrecido toda nuestra colaboración al Gobierno de la Ciudad y a la Autoridad Educativa Federal en esta batalla, porque cuando se trata de nuestros niños no valen ni los cálculos, ni los egoísmos políticos.