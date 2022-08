Alertan por aumento de perros abandonados en calles de CDMX

La sobrepoblación de perros en situación de calle que habitan en la Ciudad de México, una situación de por sí “brutal” tanto para los capitalinos como para estos animales, se agravó en los últimos años por la crisis sanitaria y económica, lamentó Luz Elena Chávez González, ex diputada constituyente de la capital y activista a favor de los animales.

Ante la falta de recursos económicos a la que se enfrentaron ciudadanos por la pandemia de Covid-19, hubo quienes optaron por dejar en las calles a sus animales de compañía, en ocasiones, sin esterilizar, lo que propicia el aumento poblacional en las calles, dijo.

“Muchas familias que tenían perritos o gatitos ya no los pueden alimentar y lo más fácil para ellos es echarlos a la calle, y ni siquiera se toman la molestia de prevenir que el animalito por lo menos esté esterilizado, es un problema enorme que tenemos”, expresó.

Advirtió que los albergues “jamás serán una opción”, toda vez que se trata de lugares saturados, en los que a los cuidadores —que en su mayoría son mujeres, destacó— no les alcanza para darles lo que requieren, por lo que no son suficientes, sobre todo en una ciudad donde el 70 por ciento de los perros vive en las calles, de acuerdo con el INEGI.

“Hay gentes que tienen 400 o hasta 700 animales en un albergue, que viven en jaulas y en transportadoras; esa no es vida para estos seres, jamás serán una opción. Pero no hay de otra, porque las autoridades no se han preocupado por impulsar políticas públicas”, dijo.

En entrevista con La Razón, Chávez González afirmó que uno de los problemas que enfrenta la capital en la materia, es falta de políticas públicas en la materia, ya que las autoridades no se han preocupado por hacer un censo para determinar la cantidad de perros que habitan en las calles, ni por esterilizarlos, para disminuir la población.

La animalista resaltó que aunque es positivo que en el Congreso se propongan leyes para proteger a estos animales, lamentó que la mayoría de ellas quedan en la congeladora. Además, destacó que para que los animales “dejen de ser cosas”, lo único que se requiere es modificar el Código Civil para “sacarlos del catálogo de muebles y ponerlos como integrantes de una familia”.

En los últimos seis meses se han presentado diversas iniciativas que tienen que ver con maltrato animal; sin embargo, en un contexto de rezago legislativo, la mayoría se ha quedado sólo en el papel. Algunas de estas iniciativas tienen que ver con sancionar con más rigor el maltrato animal, la eliminación de los llamados “collares de castigo” que se colocan a los perros para su entrenamiento, o llevar a prisión a quienes abandonen perros en la calle.

La iniciativa más reciente fue propuesta por el diputado del PRI, Jonathan Colmenares; en ella propone castigar con hasta 14 años de prisión a quienes secuestren mascotas, una práctica que va en aumento en la ciudad, afirmó a este medio.

De acuerdo con el legislador, la mayoría de estas iniciativas están aunque no necesariamente en la congeladora, refirió, sí “en trámite”.

El diputado señaló que los perros se vuelven parte de la familia y “una preocupación” de los capitalinos, por lo que “uno no puede ser ajeno humanamente al maltrato animal”.

El legislador resaltó la necesidad de que los ciudadanos sean “responsables” en el cuidado de sus propios animales de compañía.

Además, sugirió propiciar la esterilización de los perros y gatos tanto en casa, cuando lo amerite el caso, como en la calle, para contener una sobrepoblación en la vía pública, algo que va en detrimento de los propios animales pero que, al mismo tiempo, “también afecta a los ciudadanos”.