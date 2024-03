Alertan por calor en 12 alcaldías de la Ciudad de México

Este sábado por la tarde se esperan temperaturas entre 28 a 30 grados en la Ciudad de México, por lo que es importante tomar precauciones por el intenso calor, a fin de evitar afectaciones a la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 12 alcaldías serán afectadas por las altas temperaturas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

No olvides protegerte del calor. Foto: Cuartoscuro

Es importante que, si sales a la calle, uses bloqueador solar, no consumas alimentos al aire libre, uses ropa clara y no te expongas por mucho tiempo al rayo directo del sol.

Recordar que este sábado 16 de marzo se esperan marchas y concentraciones a lo largo de la Ciudad, así como eventos masivos como el festival Vive Latino o el concierto de Julieta Venegas en el Zócalo CDMX, por lo cual se piden precauciones.

leer más Feria de la Nieve en Xochimilco: habrá desde sabores tradicionales hasta exóticos en estas fechas

Bloqueos en CDMX por marchas y manifestaciones este 16 de marzo

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este sábado 16 de marzo se contemplan dos marchas, siete rodadas motociclistas, cinco concentraciones y 36 eventos de esparcimiento. Destacan:

Marchas

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 10:00 horas, del Monumento de la Revolución al senado y a la Fiscalía General de la República

Alianza Nacional un Millón de Esperanzas, 11:30 horas, del Monumento a la Revolución a la Explanada del Palacio de Bellas Artes

Concentraciones

Familiares de personas desaparecidas, 10:00 horas, Zócalo

Barra Sangre Azul, 15:00 horas, Puerta 7 del estado Ciudad de los Deportes

Colectivo Plataforma 420, 12:00 horas, Monumento a la madre

Eventos de esparcimiento

Concierto Julieta Venegas, 18:30 horas, Zócalo CDMX

Festival Vive Latino 2024, 13:00 horas, Foro Sol y Autódromo Hermanos Rodríguez

Duelo entre Cruz Azul y Necaxa, 17:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes

Duelo entre Pumas y Cruz Azul femenil, 12:00 horas, Estadio Olímpico Universitario

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM