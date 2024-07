Alessandra Rojo de la Vega acusa a Ulises Lara de revictimizarla en investigación por atentado

Usted @UlisesLaraLopez no debe cuestionar a una víctima y mucho menos exponerla pero no me sorprende que atente contra los principios de su función. (Art 6 ley orgánica de la @FiscaliaCDMX)



Como siempre con pruebas en mano, lo que me falta es tener toda la fuerza del estado como… pic.twitter.com/UkagdheRqJ