Alistan denuncia penal contra Sonora Grill por discriminación

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que las autoridades capitalinas interpondrán una denuncia penal en contra de la cadena de restaurantes Sonora Grill por actos de discriminación hacia sus clientes y por la falsificación de documentos.

Ayer, la mandataria reveló que además de que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) tiene “evidencia” de prácticas racistas, los dueños del restaurante falsificaron documentación y simularon haber hecho exámenes a sus empleados.

“Los dueños de estos establecimientos, no solamente no reconocen lo que Copred investigó y en donde se dictaminó que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes, y peor aún, falsifica exámenes, eso es penal”, dijo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo advirtió que en la Ciudad de México no debe tolerarse el racismo, la homofobia o la discriminación hacia las mujeres, además de que insistió en que falsificar documentos es un delito penal.

“No debe tolerarse el racismo en esta ciudad, la discriminación de cualquier tipo, y Sonora Grill no solamente lo hace, sino que se burla de la autoridad y comete una ilegalidad”, acusó.

Por su parte, Geraldina González de la Vega, presidenta de Copred, señaló que tras las denuncias que se recibieron el año pasado por actos discriminatorios en la sucursal de Polanco y las recomendaciones que emitió el organismo, el establecimiento entregó 52 constancias de cursos que debieron acreditar sus empleados, de las cuales, 22 tenían calificación reprobatoria y cinco eran apócrifas, en las cuales incluso venía su firma.

Luego de leer la resolución jurídica del expediente que inició el Consejo, González de la Vega explicó que “existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista” en el establecimiento.

Por lo anterior, Copred emitió una serie de recomendaciones con las que tendría que cumplir el restaurante, entre ellas, la realización de un diagnóstico interno, capacitación continua, una campaña permanente antirracista, un protocolo de servicios igualitario y un sistema interno de monitoreo, prevención y atención a la discriminación en el servicio.

Además, los empleados del establecimiento deberían entregar informes semestrales al Copred.

La presidenta del organismo hizo un exhorto al Congreso local para que realice modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, con la intención de establecer medidas de prevención de actos de discriminación, en las que se incluya la capacitación de todo el personal en es-ta materia.

Además, recomendó cambiar la redacción de las placas que se encuentran en muchos negocios de este giro, que actualmente dicen: “En este establecimiento no se discrimina” por la de “En este establecimiento está prohibido discriminar y si discriminan a alguna persona, se deben presentar las denuncias”.

En agosto del 2022, clientes y empleados de la sucursal de Polanco denunciaron por medio de redes sociales supuestos actos de racismo hacia los clientes.

En las publicaciones se acusó a los directivos por ordenar a los empleados segregar a los comensales y ubicar a la gente de piel clara de un lado y a la morena del otro.

“En Sonora Grill Prime de Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandi y Mousset”, se lee en una publicación que se hizo viral.

En respuesta, el restaurante negó “rotundamente” cualquier práctica racista o de discriminación y aseguró que durante 18 años en el grupo ha imperado “el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales”.