Alistan Informe de Claudia Sheinbaum

Hoy, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitirá su Tercer Informe de labores desde la sede del Congreso capitalino.

El evento será estricto en cuanto a las medidas preventivas básicas de higiene, con el fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos de contagio de Covid-19.

La sesión presencial se logró por un acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias, que se comprometieron a no realizar interrupciones y a mantener el respeto en todo momento. El formato se limita a la emisión del informe, sin preguntas de los legisladores.

“El acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona de la ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”, apunta el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, firmado por sus representantes el 14 de septiembre.

En su mensaje, la mandataria destacará las acciones realizadas el último año, relacionadas con la atención a la emergencia sanitaria; la austeridad republicana; igualdad y derecho; ciudad sustentable; más y mejor movilidad; capital cultural de América; cero agresión y más seguridad; ciencia, innovación y transparencia; y las acciones ante la emergencia provocada por el desplome en la Línea 12 del Metro.

Se espera la asistencia de integrantes del Gobierno capitalino, legisladores federales, así como invitados especiales.

Después del nombramiento de la comisión de cortesía para la recepción de la Jefa de Gobierno, habrá honores a la Bandera y, posteriormente, darán paso a posicionamientos hasta por cinco minutos por cada grupo y asociación parlamentaria.

El orden de las intervenciones será: Asociación Parlamentaria Ciudadana, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Morena.

Al término de las intervenciones, la mandataria local emitirá su informe, el cual ya fue entregado por escrito en la instalación de la Segunda Legislatura.

Aunque el acuerdo de la Jucopo no señala cuánto tiempo podrá intervenir la Jefa de Gobierno, se prevé sea una exposición de hasta 20 minutos.

El presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, contestará el informe y finalmente se entonará el Himno Nacional y se rendirán honores a la Bandera.

A pesar de que el formato del Tercer Informe de Gobierno tuvo el consenso con todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso local, el Partido Acción Nacional lamentó que en la sesión no se vayan a permitir las preguntas y respuestas a la mandataria local, lo cual calificaron como un grave retroceso.