Amago de Sesma divide opiniones entre diputados locales de Morena

Las declaraciones del dirigente del PVEM en la capital, Jesús Sesma, en el sentido de que si el ganador del proceso interno no es Omar García Harfuch su partido replanteará su alianza con Morena, generó opiniones encontradas entre diputados del guinda.

La legisladora local Ana Francis López dijo a La Razón que “no sería democrático” que el PVEM condicionara su alianza a que se designe a uno de los aspirantes en concreto.

Recordó: “Tengo muy vivo el día que se agarró a moquetes con Gaviño, cuando dijo que había una sola cosa que tenemos los políticos, que vale de verdad, y es la palabra. Él debe cumplir su palabra y seguir en la alianza”.

Dijo también que valdría la pena que Sesma aclarara sus dichos, porque “no se entiende para qué lo dijo, si para hacer presión o como un probable chantaje, lo cual en este oficio no es raro”.

Su compañero de bancada, Carlos Mirón, comentó que Jesús Sesma tiene el derecho de expresarse, pero comentarios como los suyos no encajan en una coalición de partidos rumbo a un proceso tan importante, como es del 2024.

Añadió que las opiniones personales son respetables y en el caso de Sesma, no significa que haya hecho una declaración a nombre de su institución partidaria.

Enfatizó: “Los partidos políticos son de interés público, la responsabilidad que se tiene al interior tiene que ver con la red pública, por eso yo estoy extremadamente convencido, de que es un dicho personal de Jesús Sesma”.

A su vez, la diputada Lourdes Paz Reyes consideró que se deben respetar las decisiones de cada partido, y tradujo las declaraciones del legislador del PVEM como “una revalorización” de su alianza con Morena.

“Él tendrá sus razones, no lo veo como un amago, sino como una posición de revalorizar, no está diciendo que no va a ir, cada partido hará sus análisis de acuerdo con los números que traigan, qué les es más conveniente o qué no”, sostuvo.

Lourdes Paz dijo estar tranquila y convencida de que los resultados de las encuestas se van a dar en los mejores términos: “Sabemos que nuestros dos mejores posicionados, Clarita Brugada y Omar, están en la mejor disposición de que todo salga bien”, expresó.

La legisladora apuntó que la coalición continúa con las mesas de diálogo en las cuales se define cómo garantizar la votación y lo que necesitan los partidos para conservar el registro.

Por su parte, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, externó que el Gobierno capitalino no conduce el proceso interno, sino que lo llevan a cabo los dirigentes de los partidos y en especial, la dirigencia nacional de Morena.

“Nuestro movimiento es muy abierto y de transformación con nuevos retos, lo que se percibe en la sociedad es el ánimo de seguir con la transformación”, subrayó el mandatario.

Cuestionado sobre las declaraciones de Sesma, Batres descartó que exista la posibilidad de que se rompa la unidad en el partido pues, dijo, “no hay tal división entre moderados y radicales, hay procesos donde participan varias personalidades en la Ciudad de México y en el país”.

Agregó que en el proceso interno de la 4T en la capital se respeta a todos los participantes, por lo que no se podría privilegiar a alguno en especial.