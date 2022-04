Ambulancias “patito” cobran hasta 3 mil pesos por traslado

Los operadores de ambulancias privadas de la Ciudad de México tienen hasta el próximo 15 de julio para regularizar su servicio y su unidad. Aquella que para esa fecha no esté certificada, será retirada de la circulación y resguardada en algún corralón.

Lo anterior se advierte en el nuevo Reglamento para vehículos de uso como ambulancia y del personal técnico que presta sus servicios, publicado en febrero pasado y ratificado el pasado jueves en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

El programa de regularización es una medida para erradicar las ambulancias “patito” que circulan de forma irregular en la capital y que hacen cobros de hasta tres mil pesos a familiares de pacientes por traslados irregulares.

Estas ambulancias funcionan “a manera de estafa” porque llegan sin que “nadie los llame” solicitando dinero, bajo los términos de que el traslado lo hace una empresa privada, contó a La Razón Ricardo, un joven capitalino que estuvo cerca de desembolsar más de tres mil pesos el año pasado por un traslado de emergencia para su madre, quien padecía del corazón.

Con esto deben cumplir

La ambulancia que no tenga estos documentos en 90 días será sacada de circulación

Solicitud debidamente llenada

Aviso de funcionamiento de Cofepris

Comprobante de capacitación de personal

Acreditación de propiedad del vehículo

Documentos en regla de la unidad

“Llamé para pedir auxilio y al poco rato (menos de 15 minutos) llegó una ambulancia que nos dijo que era privada, por la urgencia yo me metí (a la casa) por la cartera para pagarles, porque por la urgencia y el estrés ni lo piensas”, comentó.

El muchacho explicó que no fue sino horas más tarde que se percató que las personas de la supuesta ambulancia querían “aprovecharse” de la situación y de la necesidad de los familiares para “sacarnos una lana”.

“Aquí lo que pasó fue que otro familiar se puso listo, y dijo que no íbamos a pagar nada porque nosotros llamamos a la Cruz Roja. De haber estado solo yo hubiera pagado, porque con el estrés de una emergencia así, lo que quieres es ver que se la llevaran, y de eso yo creo se aprovechan”.

Roberto, otro ciudadano, vivió una experiencia similar cuando su esposa, quien viajaba junto a su pequeña hija, perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol en avenida Miramontes, en Coyoacán.

Nuestro entrevistado explicó que tras el accidente él recibió una llamada de los socorristas, quienes le avisaron que sus familiares ya habían sido trasladadas al hospital 1 de Octubre del ISSSTE.

Sin embargo, cuando se encontraba en la sala de espera, dos personas se acercaron para decirle que ellos habían hecho el traslado, pero que como pertenecían a una empresa de salud privada debía pagar tres mil pesos por el servicio.

“En esos momentos yo estaba shockeado y lo único que quería saber era que mi esposa e hija estaban bien. Y de ahí se agarran; te dicen que ellos les salvaron la vida, que hicieron el traslado de inmediato y cosas así. Me metí la mano a la bolsa y me di cuenta de que no traía efectivo. Si he traído sí les hubiera dado el dinero”, explicó.

A partir del pasado 15 de abril, el Gobierno capitalino abrió el plazo de 90 días para la regularización de estas ambulancias, cuyo número es de aproximadamente 300, según declaraciones hechas en días pasados por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

De manera paralela a la regularización de las “patito”, el Gobierno capitalino también reforzará al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con la adquisición de 25 ambulancias más, 35 motoambulancias y 300 terminales de radiocomunicación para las unidades.

Todos los vehículos serán verificados

De acuerdo con el documento publicado el jueves de la semana pasada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, todas las ambulancias que circulen en la ciudad deberán apegarse al programa de regularización, sin importar si se trata de vehículos terrestres, marítimos o de aire, ya sean del sector público, privado o social.

Para ello, los interesados deberán presentar su solicitud, con la documentación requerida y de manera electrónica, antes del 1 de julio próximo, cuando culmina la recepción de solicitudes.

Una vez ingresada la documentación vía electrónica, se agendará fecha para la verificación por parte de la Agencia de Protección Sanitaria, para lo cual, los interesados serán citados con la intención de que la autoridad realice una verificación del vehículo, el equipamiento, y la capacitación y certificación del personal técnico.

Tras dicha verificación y de cumplir los requisitos, se emitirá un Dictamen Técnico para el Funcionamiento de Ambulancias, el cual será necesario para que los dueños de la ambulancia soliciten ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) las placas del vehículo.

Otros de los puntos que se establecen para la regularización de estos vehículos, es la capacitación específica y actualización de los conocimientos requeridos para que el personal operativo y técnico brinde el servicio de ambulancia.

Para esto, el personal deberá notificar su certificación a la Agencia de Protección Sanitaria al menos cada dos años.

Por otra parte, la Semovi verificará que no existan discordancias entre la placa del vehículo, la Tarjeta de Circulación y la Licencia de Conducir Tipo “E3” para los operadores de dichos aumotores.

Además, la Secretaría del Medio Ambiente deberá de otorgar un Holograma de Verificación Vehicular a cada ambulancia, para lo que se necesitará contar con el Dictamen Técnico y el holograma correspondiente.