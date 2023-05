Regresan uniformes neutros a CDMX. Todos los menores podrán decidir entre usar pantalón o falda

"Tengo mucho frío en las piernas, luego debo usar dobles mallas porque si no, no me concentro en las clases, sólo estoy pensando en cómo quitarme el frío", dice Natalia a su mamá al tiempo que Angélica, su tía, le pregunta: "¿Y por qué no usas pantalón?". La pequeña que cursaba en 2019 el sexto año en una primaria de la Ciudad de México, respondía un tanto fastidiada: "Porque no nos dejan. Si somos niñas, tenemos que llevar falda".

En aquel año, se implementó entonces que las niñas que cursaran el nivel básico en la Ciudad de México, podrían decidir entre si usar falda o pantalón, sin embargo, los niños quedaban en el limbo, era una medida únicamente aplicada para las pequeñas. La cosa cambió pues ahora tanto niñas como niños, podrán elegir si usar pantalón o falda para ir a la escuela.

'Tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad'

Polimnia Romana, diputada del PRD, propuso hacer modificaciones a la Ley de Educación en la Ciudad de México, específicamente en el artículo 6Bis y no sólo incluir a las niñas en la elección del uniforme, sino también a los niños.

Es decir, los niños también podrán elegir entre si llevan falda o pantalón a la escuela. "Niñas y niños podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases", refieren las modificaciones a esta ley.

También los niños podrán decidir entre utilizar falda o pantalón en la escuela. Especial

Textualmente, la Ley de Educación de la CDMX, en este sentido, reza: "Toda niña, niño y adolescente tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. En los centros escolares, tanto públicos como particulares, se permitirá el uso del uniforme neutro, podrán elegir si desean usar pantalón o falda para asistir a clase. Asimismo, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física".

Con esta noticia se confirma que hay mayor inclusión en las escuelas de la Ciudad de México, pero que también se toma en cuenta a todas las poblaciones existentes, las cuales tienen las mismas libertades para elegir cómo vestir, sin que esto tenga que ver directamente con su desempeño al interior de las aulas.