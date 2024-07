Arranca macro operativo de seguridad en Coyoacán

Con un amplio despliegue de elementos de seguridad de diferentes órdenes de Gobierno, se dio el banderazo de salida al operativo de seguridad Coyoacán-Tlalpan en donde el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó la suma de esfuerzos para destinar más de tres mil elementos de distintas corporaciones que ponen en riesgo sus vidas para la protección de la ciudadanía.

Durante una ceremonia realizada a temprana hora en las inmediaciones del Estadio Azteca, el Alcalde dijo que, gracias a ese trabajo conjunto, se ha logrado disminuir la percepción de inseguridad en esta demarcación y en la Ciudad de México, sin embargo, pidió redoblar esfuerzos para contar con mayores herramientas, para enfrentar hechos que generan actos delictivos en esta zona de la capital.

El alcalde Giovani Gutiérrez destaca la necesidad de mayores sanciones para la venta ilegal de alcohol. Foto: Especial

Ante el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, el alcalde Giovani Gutiérrez denunció que en Coyoacán se ha comenzado a enfrentar un fenómeno que se conoce como las “chelerías toreras” en donde, a pesar de las acciones para el retiro de puestos en la vía pública donde se expende ilegalmente alcohol, estos se vuelven a instalar dado que la ley es muy laxa para sancionar, pues solo son faltas de carácter administrativo.

“Hoy enfrentamos un fenómeno como las chelerías toreras. Nosotros las quitamos, las levantamos con las pocas atribuciones que tienen las alcaldías, y a los cinco minutos, se vuelven a poner. Eso no puede ser. Las chelerías, ya sean en vía pública o en establecimientos o locales que no cuentan con las autorizaciones requeridas, se convierten en focos rojos que generan delincuencia.

Hace más de tres meses que envié, dentro de mis facultades, una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México, para que la venta ilegal de alcohol y el consumo en vía pública -y sobre todo a menores de edad- sea un acto con mayores sanciones, más severas. Que no sea una falta cívica o administrativa en donde el juez cívico, impone una sanción y, a los minutos, ya estén en la calle otra vez”, dijo.

Gutiérrez Aguilar expuso que esta problemática se enfrenta en toda la Ciudad de México y, por ello, consideró necesario que una iniciativa como la que envió, pueda ser analizada por las y los legisladores a fin de sumar esfuerzos ante un fenómeno que no se debe permitir pues, por el contrario, Coyoacán y la ciudad, deben ser cantera de deportistas, por ejemplo.

Mensaje del alcalde Giovani Gutiérrez. Video: Especial

“Y esta iniciativa, Jefe de Gobierno, ojalá que la pueda usted checar, revisar, que la comentemos con las y los diputados, me parece que ya deberá pasar a la siguiente legislatura; pero la ley es laxa. Nos faltan poner elementos ahí que nos ayuden a que no jueguen con nosotros, que no jueguen con tu niño, con tu joven, que se va y en lugar de ir a un deportivo se va y se toma un famoso ‘azulito’ o se toma una ‘chela’, eso no puede pasar”, indicó.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que estos recorridos de seguridad se concentrarán especialmente en las siguientes colonias: Pedregal de Santo Domingo, La Magdalena, Paseos de Taxqueña, San Francisco Culhuacán, Carmen Serdán, Ajusco, Santa Úrsula, Viejo Ejido de Santa Úrsula, Espartaco, Jardines del Pedregal, Bosques de Tetlameya, Villa Panamericana, Los Girasoles, CTM Culhuacán e Insurgentes Cuicuilco.

Para ello se desplegará un estado de fuerza compuesto por 3 mil 56 elementos, 212 vehículos, 46 potros, siete cuatrimotos, tres vehículos blindados, dos motocicletas y dos binomios; todos ellos pertenecientes a la: Fiscalía General de Justicia, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Poco antes del mediodía, el alcalde Giovani Gutiérrez, también se reunió en instalaciones de la SEDENA, con personal de esta dependencia para abordar temas de seguridad en la demarcación.

