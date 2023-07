Arrancan Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan operativo conjunto de seguridad por vacaciones

Como parte del reforzamiento para la seguridad en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, los alcaldes Lía Limón García, Giovani Gutiérrez Aguilar y Alfa González Magallanes, respectivamente, dieron el banderazo de salida al operativo “Blindamos tus Vacaciones de Verano 2023”.

El objetivo es coordinar esfuerzos para dar seguridad a habitantes de estas demarcaciones, al patrimonios de las y los vecinos que salen a vacacionar en esta temporada, así como a visitantes y turistas que llegan a la Ciudad de México a disfrutar de las amenidades en estas alcaldías, por lo que se reforzará el patrullaje en las zonas limítrofes, colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, parques, centros comerciales y zonas de cajeros.

Un total de 45 unidades oficiales, 16 potros y 90 elementos pertenecientes a las políticas de seguridad Blindar Álvaro Obregón, Escudo Coyoacán y Blindar Tlalpan estarán realizando recorridos de seguridad y acciones de proximidad vecinal en total coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En ese marco, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que en la demarcación se incrementará la vigilancia en zonas habitacionales, en zonas comerciales, en bancos y cajeros automáticos, así como en la vía pública, para inhibir el robo a transeúntes y el robo a casa habitación, que son los hechos más frecuentes en estas fechas; además de vigilar mercados, calles y rutas de transporte público con mayor afluencia de personas.

Para tal efecto, apuntó, “se establecerán cuatro bases operativas, ubicadas estratégicamente, para tener una mejor cobertura de toda la alcaldía y mejorar los tiempos de reacción ante cualquier situación, y se destinarán 40 elementos a pie tierra para reforzar la vigilancia en las calles. Exhortó a las y los vecinos a extremar sus medidas de seguridad”.

Finalmente, destacó que, gracias a las acciones que se han establecido, en Álvaro Obregón se tiene saldo blanco en los operativos implementados.

Durante su intervención, el alcalde Giovani Gutiérrez, hizo un reconocimiento al trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y así dar certeza a habitantes y visitantes. Destacó que, en Coyoacán se intensificarán dispositivos de proximidad vecinal, patrullajes nocturnos, operativos para desarticular puntos generadores de violencia y venta ilegal de alcohol en la vía pública. Indicó que además de mantener las acciones constantes de seguridad, los principales puntos de afluencia para el esparcimiento serán protegidos por las fuerzas policiacas, “con la finalidad de blindar no sólo las fronteras de nuestras alcaldías, sino proteger a cada vecino a cada visitante y a cada persona que transita por nuestras demarcaciones”.

El alcalde también recalcó que, la seguridad de los coyoacanenses es un eje de atención prioritaria, por lo que desde el inició de su administración se implementó la política de seguridad humana Escudo Coyoacán, se contrató 50 por ciento más policías y ahora se cuenta con un estado de fuerza total de 425 elementos que estarán vigilando todo el territorio de la demarcación.

“Son estas acciones las que reafirman que no hay mejor estrategia de seguridad, que la coordinación y el trabajo en conjunto. Hoy ponemos en marcha una acción más que beneficiará a los habitantes de la Ciudad de México y a todos los que decidan visitar la capital del país”, dijo.

En su oportunidad, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes señaló que, en el caso de esta demarcación, el principal delito no es el robo a casa habitación, lamentablemente es la violencia familiar que se incrementó durante la pandemia y la preocupación es que ahora quienes no salen, quienes no tienen acceso para irse de vacaciones van a permanecer en casa, lo que preocupa nuevamente que despunte este delito.

Expresó que la mayoría de los agresores están en la misma vivienda, por eso “en Tlalpan estamos gestionando cursos de verano para que las niñas y los niños tengan lugares seguros de esparcimiento donde los mantengan alejados de los agresores y exhortó a la población a realizar sus denuncias de violencia familiar y de género”, informó.

González Magallanes concluyó su participación al afirmar que el gobierno de la Ciudad de México viola la ley y se apropia de los espacios públicos porque están "en campaña anticipada" incluso, por eso mismo, dejaron de hacer su trabajo y pidió a la población que si el gobierno de la Ciudad no da resultados, se acerquen a sus gobiernos de Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Los alcaldes recomendaron a la población, no anunciar en redes sociales sus actividades vacacionales, evitar acudir solos a bancos y cajeros; en caso de salir de vacaciones, no dejar luces prendidas en casa, cerrar bien puertas y ventanas, corroborar que las llaves del gas queden bien selladas y pedir a alguien de confianza rondar el domicilio durante el tiempo que estén fuera.

