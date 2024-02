Aprovecha la fiesta de Tláloc | Así puedes recolectar el agua de lluvia en casa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que en los próximos días continuarán las lluvias, luego de haberse registrado precipitaciones en la mayor parte de la capital, la madrugada de este sábado 17 de febrero.

En éstas épocas en las que la falta de lluvias ha provocado que el Sistema Cutzamala se vea reducido a niveles críticos, se ha hecho énfasis en el cuidado del agua, sin embargo, la captación pluvial también es importante y lo mejor es que la puedes realizar desde casa. Utilizar esta agua para el sanitario, para las plantas o la ropa, es recomendable, así que te daremos algunos consejos para que la puedas recolectar desde tu domicilio.

¿Cómo puedo recolectar agua de lluvia en casa?

Hay diversas maneras para que puedas recolectar el agua de las lluvias que estarán cayendo en la Ciudad de México y así también aprovecharlas ante la sequía que estamos viviendo no sólo en la capital, sino en todo el país. Toma en cuenta estos consejos, vivas o no en la CDMX. Captar el agua de lluvia siempre será benéfico para ciertos usos.

Conecta una tubería al techo de tu casa. Esta tubería es la que transportará el agua para que puedas aprovecharla y darle una segunda oportunidad.

​Coloca un balde grande en el extremo inferior del caño. Ahí es en donde caerá el agua para ser reutilizada. Procura que haya una reja tipo mosquitero para que se filtre la suciedad y los restos que bajen con el agua.

​En caso de no tener canaletas, es bueno que vayas pensando en unas. Estas canaletas te ayudan a recibir el agua de lluvia sobrante del techo y la conectarán con la tubería que se encuentra en el techo de tu casa.

​Coloca cubetas y baldes en las afueras de tu domicilio. Lo que se alcance a juntar, bien puede servirte para el sanitario o regar tus plantas o lavar incluso tu automóvil, en caso de ser muy necesario.

Capta agua de lluvias para su uso en casa. CJS Canecas

¿Para qué sirve el agua de lluvia?

Aunque muchos indiquen que el agua de lluvia podría no ser segura, la realidad es que es una de las formas de agua más seguras porque no entra en contacto con contaminantes del suelo como el agua de pozo, además de no tener aditivos como el agua de la ciudad. Aunque no siempre es segura por la contaminación del aire y las suciedades de los techos o las canaletas, las puedes utilizar para regar plantas, lavar ropa (si primero la pasas por un filtro) o para el sanitario, sobre todo en domicilios en donde hay muchos integrantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.