Ataques con ácido implican violencia feminicida: ONG

Carmen Sánchez fue víctima de un ataque con ácido, cometido por su expareja en 2014 en el Estado de México. Lo invisibilizado de este tipo de violencia la llevó, junto a Ximena Canseco, a conformar una asociación que busca ser la voz de quienes han quedado desfiguradas por las sustancias que les son arrojadas en el rostro, en manos, en cuellos...

Ximena Canseco señaló, en entrevista con La Razón, que si bien no hay cifras oficiales de los ataques con ácido, la organización no gubernamental “Carmen Sánchez” lleva un conteo de 25, de los que tres ocurrieron en la ciudad.

De este universo, en cinco casos resultaron afectados hombres, como víctimas colaterales, ya que en realidad los ataques iban dirigidos contra mujeres, de ahí la importancia de que este delito sea tratado como uno de violencia de género, con total premeditación, alevosía y dolo.

“Los ataques con ácido no son casos aislados, excepcionales o raros, que quién sabe por qué ocurran, sino que hay que enmarcarlos dentro de la violencia que sufren las mujeres y son parte de ese continuo de violencias extremas que sufren.

No hay cifras oficiales de mujeres atacadas y justo es parte del esfuerzo de esta fundación: hablar de las 25 víctimas y que se muestre que la autoridad no ha investigado y no se ha puesto en contacto con ellas