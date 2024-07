Aumentan casos de suplantación de identidad 119% en las redes sociales

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que de 2021 a 2024 ha recibido ocho mil 845 reportes por suplantación de identidad en redes sociales.

En respuesta a una solicitud de información, la dependencia capitalina informó que en 2020 registró mil 859 casos, para 2021 la cifra aumentó a dos mil 152 y para 2023 a cuatro mil 89; además, en el primer trimestre del año en curso registró 745 casos.

De acuerdo con los datos, entre 2020 y 2023 el incremento de incidencias por suplantación de identidad en redes sociales aumentó 119.9 por ciento.

Fernanda, víctima de robo de identidad a través de redes sociales, contó a La Razón que en una ocasión le clonaron su perfil y utilizaron sus fotografías para hacerse pasar por alguien más, por lo que pidió a sus contactos denunciar el perfil.

El perfil falso, que mostraba imágenes suyas, indicaba en su descripción que al dar clic en un enlace se podía acceder a contenido para adultos.

“Un día mis amigos me empezaron a notificar que les había llegado una solicitud de Instagram desde una cuenta que aparentemente era mía, por eso les pedí que me ayudaran a reportar la cuenta, pero me terminaron tirando la mía.

“No sabía que se podía denunciar, no sé si puedan dar con quiénes hicieron o hacen eso, pero sí lo haría (la denuncia), porque no es pérdida de tiempo, al final de cuentas es para que vayan disminuyendo poco a poco estas prácticas, además qué tal si extorsionan a gente con perfiles falsos y capaz luego salgo en C4 sólo porque alguien utilizó mis fotos”, comentó.

Fernanda dijo que antes de lo sucedido desconocía que este tipo de actos se pudieran denunciar, pues es una práctica recurrente, ya que varias de sus amigas fueron víctimas de hechos similares.

El pasado 27 de junio, este diario informó que la analista en prevención en la Policía Cibernética, Sandra García, aclaró que el incremento de los reportes por presuntos delitos en redes sociales se debía a la innovación de los criminales cibernéticos y a la falta de interés de los usuarios en estos temas.

La oficial detalló que mientras los delincuentes sí se informan para cambiar sus modos de lucrar, hay usuarios que desconocen o minimizan los delitos cibernéticos, por lo que consideró necesario impulsar el “civismo digital”.

Jorge fue otra víctima de suplantación de identidad, pues a principios de año recibió un correo en su cuenta de Hotmail, el cual tenía logotipos e indicaba que debía aceptar una actualización para que sus cuentas no fueran suspendidas.

El joven accedió a un link que venía adjunto en el correo, pero momentos después observó nuevamente el correo y se dio cuenta que estaba mal redactado y con faltas de ortografía, lo que lo alarmó.

“Inmediatamente me metí a mis cuentas a cambiar la contraseña de mis redes, pero al entrar a Instagram ya no me cargaba la página, cuando intenté cambiar la contraseña decía que mi usuario no existía, ahí supe que ya me habían hackeado”, recordó Jorge.

El joven explicó que su cuenta era la misma, sólo se añadió un guion bajo al final de su nombre, pero él ya no podía acceder, por lo que comenzó a preguntar a sus amigos si se veía igual su perfil.

Al siguiente día, Jorge dio por perdida su cuenta, pues en las historias publicaban cosas en venta como celulares, refrigeradores y otros electrodomésticos, ya que supuestamente el dueño del perfil haría una mudanza.

“Una amiga muy lejana si cayó, es una chica con la que ni siquiera hablo desde hace mucho tiempo; por mi parte le avisé a muchas personas para que denunciaran la cuenta, yo creo que Instagram o las redes deben hacer algo, ya que alrededor de 50 personas reportaron y hasta la fecha sigue ahí la cuenta, creo que ya no la usan, pero sigue ahí”, sostuvo.

Andy Torres, quien encabeza el Colectivo DLR que desde cuatro años borra contenido íntimo de Internet, comentó que los principales lugares del país de donde reciben más denuncias son en la Ciudad de México.

El joven explicó que las víctimas buscan al colectivo para denunciar a sus agresores y que se elimine todo contenido que sea inadecuado, también, se dan a la tarea de buscar otros grupos masivos en los que son difundidos packs parar retirarlos de la red.

“En la Ciudad de México, Puebla y Aguascalientes es donde hay muchos más grupos donde se comparten estos contenidos y sobre todo donde se realizan los actos, porque no hay como tal un ente que esté trabajando en la eliminación ni atención en este tipo de casos, también hay mucha desinformación.

“Nosotros borramos este tipo de contenidos como parte de la labor que hacemos, también exponemos a través de redes sociales a quienes integran los grupos, sobre todo a los miembros que comercializan con estos contenidos”, afirmó el hacker a este diario.

APOYO EN LA WEB. Andy Torres contó que lleva 10 años de práctica en áreas de ciberseguridad, por lo que utiliza herramientas y equipo para diferentes procedimientos de seguridad con el objetivo de erradicar estas prácticas como la suplantación de identidad.

El hacker añadió que durante los cuatro años de servicio ha percibido un aumento en la difusión de contenidos eróticos no autorizados e ilegales, ya que cada que se tira un grupo de X, antes Twitter, o Telegram, que son las redes más utilizadas para este delito, se abren tres o cuatro grupos más.

“Cada vez hay más usuarios en la Internet y mientras eso pase, también crece la cantidad de víctimas de los posibles agresores.

“Twitter, ahora X, sigue siendo la cuna de estas personas agresoras que comparten contenidos, porque al final la censura está mucho más abierta, no hay normas estrictas y para bajar ese tipo de perfiles se requiere de insistencia”, subrayó.

Andy Torres sostuvo que Facebook, Instagram y otras aplicaciones que le pertenecen a Meta, son más estrictas en sus normas y bloquean contenido sin tanta dificultad, ya que no se permiten desnudos u otro tipo de actividades.

Aun así, en estas redes sociales en las que personas denuncian cuentas falsas en las que usan sus fotos personales para promocionar supuestas ventas de contenidos eróticos.