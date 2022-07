AZCARM denuncia falta de justicia en caso de felinos abandonados en Ajusco

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) acusó que desde el 24 de junio, fecha en que interpuso una denuncia por el abandono y maltrato de 200 felinos en la zona del Ajusco de la Ciudad de México, no se ha detenido al responsable.

A través de sus redes sociales, la organización expuso que en la reserva Black Jaguar ya no permiten la entrada de sus veterinarios.

Han pasado 21 días, aun no detienen al responsable, no han autorizado el traslado de los ejemplares, ya no permiten ingresan a nuestros veterinarios