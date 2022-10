"Bloque opositor está desesperado, apuesta a división de Morena: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el bloque opositor "está desesperado" porque no crece en la Ciudad de México de ahí que esté buscando la división de Morena, algo que aseguró, no sucederá.

"El bloque opositor, el conservadurismo, está muy desesperado porque no crece, en la "ciudad va disminuyendo su presencia . Están muy desesperados, entonces ahora a lo que le apuestan es a la división de Morena y de los partidos aliados a Morena", afirmó.

En conferencia de prensa, la mandataria advirtió: "como he dicho, se van a quedar con las ganas porque Morena no se va a dividir, todos y todas lo tenemos clarísimo, corcholatas y no corcholatas tenemos claro que lo más importante es el proyecto, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación ", dijo.

Cuestionada acerca del "testamento político" del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se señala a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición está buscando señalamientos como "que si la preferida", "que si no lo menciona", lo cual, aseguró que es "absurdo" porque hay unidad dentro del partido.

Asimismo, señaló que como parte de esa "desesperación" conlleva al uso de algunos expresidentes de México como sus "voceros".

