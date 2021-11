Bloqueo en el AICM se mantendrá toda la noche

Luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades, los extrabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunciaron que mantendrán el bloqueo frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante esta noche.

Alrededor de las 08:00 de la mañana, los inconformes, pertenecientes a la generación 41 de trainee de oficiales de Comercio Exterior, extendieron pancartas sobre la avenida Capitán Carlos León, frente a la puerta 2, para denunciar los despidos injustificados que se dieron en mayo de este año.

Esta noche, la representante Alba Brevaña Reyes dio a conocer que durante la reunión que sostuvo con representantes del SAT no se llegó a ningún acuerdo para resolver sus demandas.

Nos mantenemos en la misma postura que la mañana, ya que desafortunadamente no pudimos llegar a ningún acuerdo, no hay ninguna propuesta, seguimos en el limbo y ellos nos piden que confiemos en su palabra, pero no hay garantía laboral