Bloqueos CDMX: Estas marchas y cierres viales se esperan hoy martes 23 de enero

Para que tu auto no quede atrapado en el trafico, te decimos dónde habrá bloqueos y cierres viales en la Ciudad de México provocados por marchas y manifestaciones este martes 23 de enero, así como las vialidades que puedes usar para evitarlos.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial) informó que continúan los cortes a la circulación en la avenida Constituyentes, desde Sóstenes Rocha hasta Sur 128 por las obras de construcción de la Línea 3 del Cablebús. Se recomienda usar estas alternativas viales:

Avenida De Las Torres Avenida Paseo de la Reforma​ ​Avenida Río de Tacubaya ​Anillo Periférico

te interesa Arrastran universidades públicas boquete por 1,577 mdp

Asimismo por la construcción de la Línea 3 del Cablebús, sigue la afectación vial en la lateral de Anillo Periférico desde Avenida Constituyentes a Electrificación al Norte.

Además continúan los cortes a la circulación en Avenida Arcos de Belén desde Doctor Andrade hasta Balderas por las obras de remodelación del segundo tramo de la Línea 1 del Metro CDMX; toma estas rutas alternas:

Claudio Bernand​

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

Avenida Juárez

Eje 1 Poniente

Doctor Río de la Loza

#PrecauciónVial | Por trabajos de mantenimiento en @LaNuevaL1, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas, @AlcCuauhtemocMx. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/WJJf3GR2hU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 23, 2024

De igual forma hay disminución de 2 carriles en ambos sentidos de Avenida Chapultepec a la altura de Dinamarca por la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX. Como alternativa vial se puede usar:

Paseo de la Reforma Avenida Álvaro Obregón

No olvides que, si tu vehículo tiene engomado rosa, holograma 1 y 2 y terminación de placas 7 y 8, este martes 23 de enero no puede circular debido al programa del Hoy No Circula, que se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Edomex.

⚠️📢 Te compartimos las movilizaciones sociales previstas para este día en la CDMX. #MovilidadCDMX #C5ConConfianza pic.twitter.com/n7Bgw8Qsyk — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 23, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN