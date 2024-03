Bloqueos en CDMX por marchas y manifestaciones este domingo 24 de marzo

Este domingo al igual que en gran parte de la semana, habrá bloqueos por marchas y manifestaciones en diferentes lugares de la CDMX, es por ello que en La Razón te compartimos las alternativas viales que puedes usar para que no te quedes atorado en el tránsito.

Durante la madrugada, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) informó que el cierre de carriles en Oriente 95 desde H. Congreso de la Unión hasta la calle Norte 76-A al Poniente y recomendaron como ruta alterna el Eje 3 Norte.

De igual manera hay cierre de carriles en los dos sentidos de Sur 16 entre Av. Javier Rojo Gómez y Oriente 249-C; las alternativas viales son el Sur 12 y Sur 20.

OVIAL CDMX también advirtió que estará afectada la circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico de Av. Constituyentes a Electrificación al Norte, esto se debe a los trabajos para la construcción de la Línea 3 del Cablebús.

Doble Hoy No Circula en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental, por lo que habrá Doble Hoy No Circula, esto se debe a las altas concentraciones de ozono y otros contaminantes. Los autos que no pueden transitar son aquellos con holograma de verificación2, Holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0, así como los de holograma amarillo con terminación de placa 5 y 6.

Estos son los carros que no deben transitar este domingo 24 de marzo. Foto: X, @OVIALCDMX

Durante este día podrás consultar en La Razón las actualizaciones de los bloqueos en CDMX por marchas y manifestaciones, además de las rutas alternas que puedes usar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT