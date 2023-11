Bloqueos en CDMX por marchas y manifestaciones hoy 29 de noviembre; checa las rutas alternas

Si tienes un compromiso importante este 29 de noviembre, debes salir con tiempo, ya que en varios puntos de la Ciudad de México habrá cierres viales. En La Razón te compartimos rutas alternas que puedes tomar.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer en la madrugada que hay afectación vial y reversible desde las 5:00 de la mañana hasta las 23 horas sobre la avenida Constituyentes de Sóstenes Rocha a Sur 128, esto debido a las obras de construcción de la Línea 3 del Cablebús, puedes tomar como alternativas viales el Paseo de la Reforma, avenida de las Torres, Anillo Periférico y avenida Río Tacubaya.

Por su parte, hay cierre de carriles en el Eje 6 Sur a la altura de calle 27 por trabajos de reencarpetamiento, al igual que en la Av. José Loreto Favela a la altura de Av. 510 por reencarpetamiento, usa como ruta alterna la Av. Gran Canal.

Programa Hoy No Circula CDMX

Este día también toma en cuenta el Programa Hoy No Circula en CDMX, los autos que no podrán transitar de las 5:00 am hasta las 22:00 horas son aquellos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, además de los automotores que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

A lo largo del día podrás ver la actualización de cierres viales por este medio*

FBPT