Esta es la bodega de dulces baratos en CDMX para tus fiestas o tu negocio

¿Vas a hacer una fiesta o requieres surtir tu negocio? En la Ciudad de México hay una bodega grande de dulces baratos y en La Razón te compartimos la ubicación y detalles.

En dicha bodega encontrarás variedad de dulces, desde los más tradicionales como paletas, mazapanes, obleas, hasta frituras de diversas marcas.

¿En dónde se encuentra la bodega con dulces baratos en CDMX?

La bodega de Dulcerías El Tigrito se ubica en Circunvalación 34, La Merced, Merced Balbuena, Cuauhtémoc, 15810, CDMX. Los horarios de atención son de lunes a sábado de las 8:00 de la mañana a las 18:00 horas.

De acuerdo con el creadora de contenido para YouTube Nay_120, señaló que hay diferentes métodos de pago, tanto en efectivo como con tarjeta. Los dulces que venden en El Tigrito se pueden comprar por pieza, por cartón, en caja, por 30 o 40 piezas y varía el precio. ya que disminuye considerablemente si compras más productos.

En el sitio encontrarás diversidad de dulces de marcas conocidas, de igual forma papas y otras frituras; bombones, variedad de gomitas, entre muchos otros.

Algunas reseñas de quienes han asistido y comparten en Google señalan: " Muy buena variedad de productos y excelente precios, me gusta comprar ahí siempre que puedo ", "está muy bien surtido y precios accesibles, el lugar parece un supercito de puro dulce. Lo malo (realmente malo) es que es extremadamente pequeño y al haber mucha gente todos nos amontonamos y no pasamos con los carritos ni las canastillas", "Me encanta el surtido que tienen, aunque el espacio está un poco reducido no es difícil moverse, precios muy buenos y dulces de calidad", "excelente lugar con mucha variedad de productos y precios super baratos", "lugar con amplio surtido de dulces de marca, buenos precios".

En la bodega de dulces encontrarás variedad de marcas. Foto: Especial

