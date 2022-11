Autoridades de Morelos "nos vieron la cara de tontos": hermano de Ariadna Fernanda

Omar Rodríguez Díaz, hermano de Ariadna Fernanda López, quien fue encontrada sin vida en una carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos, exigió justicia y afirmó que las autoridades de Morelos se burlaron del caso.

En entrevista durante la manifestación que familiares y amigos de Ariadna encabezaron esta tarde para exigir el esclarecimiento de los hechos, el hermano de la joven advirtió que las autoridades de Morelos les "vieron la cara de tontos, queremos justicia" .

Asimismo, aseguró que el hecho de que Rautel "N" se haya presentado por su cuenta ante las autoridades de Nuevo León , fue "una burla", toda vez que acudió al funeral de la joven de 27 años, aun cuando se tienen pruebas de su participación en el delito.

"Quiero justicia, no a mí, a todos, hombres y mujeres por parejo, ya no feminicidios, ya no homicidios, ya no secuestros. Estamos en una ciudad llena de gente violenta, de maldad"