Cae presunto agresor de Alessandra Rojo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en coordinación con autoridades del Estado de México detuvieron al presunto agresor de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tras un seguimiento a través de las videocámaras del C2 y C4.

En conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Pablo Vázquez, explicó que mediante oficio de colaboración de las FGJCDMX y del Estado de México, se logró la autorización de dos cateos en la colonia Valle de Aragón tercera sección, municipio de Ecatepec, donde fue detenido, Juan David “N”, agresor de la candidata.

Señaló que al detenido se le aseguraron varios narcóticos, dos cascos de motocicleta, una motocicleta y una camioneta color verde. Tanto lo decomisado como la persona detenida, quedaron a disposición de la autoridad ministerial del Edomex.

Sostuvo que los trabajos de inteligencia coordinada con diversas autoridades, así como la detención, abren líneas de investigación sólidas sobre los autores intelectuales y el resto de los participantes.

El titular de la SSC agradeció la colaboración de las autoridades mexiquenses, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional (GN) y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 de la Ciudad de México, y también al agrupamiento Cóndores, “que nos permitieron trazar la ruta de escape de los implicados”.

Mientras que Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, aseguró que el agresor actuó “como sicario”, además que al momento de la aprehensión confesó que le pagaron una suma de dinero por disparar en contra de la candidata.

Por su parte, la candidata denunció que las autoridades no le compartieron la información del caso, el acceso a la carpeta de investigación, ni a la conferencia.

Aseguró no confiar en las autoridades, debido a que la han espiado y perseguido por tres años. “No confío en el gobierno, no confío en la fiscalía, misma que me ha espiado y perseguido tres años. No confío en quienes dan noticia sin antes darnos la información”.

Además, criticó al vocero de la fiscalía, Ulises Lara, por llamarla con el calificativo “candidata” y no por su nombre.