CanSino va por vacuna de refuerzo a maestros

A unas semanas de que se anunció la vacunación de refuerzo para personal del sector salud, en la Ciudad de México ya se vislumbra la posibilidad de que también se aplique el refuerzo para maestros y personal educativo, otro de los grupos de riesgo que recibieron la vacuna hace más de seis meses.

Annette Ortiz Austin, directora del ensayo de la vacuna de la farmacéutica CanSino contra Covid-19 en nuestro país, explicó a La Razón que en las próximas semanas se prevé trabajar en la fase de refuerzo de las vacunas de esta farmacéutica, la cual se aplicó a partir de mayo pasado al personal educativo del país.

“Lo que se busca es que ahora iniciemos una fase tres en las próximas semanas de refuerzo de la vacuna de CanSino, y creo que esto es un mensaje para los grupos que la han tenido, de los maestros, que sepan que están cubiertos. Vamos a empezar otro estudio y seguimos haciendo investigación para poder atender todas las preguntas clínicas y médicas que surgen”, comentó.

Tras destacar que el biológico tiene una eficacia del 96 por ciento en la prevención de la enfermedad grave, tras 14 días de la aplicación en mayores de 18 años, Ortiz Austin resaltó que el laboratorio tiene el compromiso de continuar investigando los resultados de este biológico con las variantes que surjan.

. Gráfico: La Razón de México

Respecto a la frecuencia con la que se tendría que aplicar este biológico, la especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud ha considerado que, tanto de esta marca como de otras, deberán ser “periódicas”.

Sin embargo, “el tiempo exacto es algo que todos estamos evaluando. Se sabe que es alrededor del sexto y octavo mes donde sería óptimo tener un refuerzo; sin embargo, los estudios siguen”, dijo.

Esperan el refuerzo. Maestros y personal educativo que ejercen en la Ciudad de México externaron a este medio su alegría y “ánimos” ante la posibilidad de recibir ya la dosis de refuerzo de esta vacuna.

Alejandro, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que recibió la vacuna desde mayo pasado, “luego de una larga espera”, y, aunque se trataba de un biológico unidosis, explicó que la falta de un refuerzo le provocaba temor, situación que también manifestaron colegas de su ámbito.

“Todo era nuevo; fuimos, por suerte, de los primeritos a los que se nos puso la vacuna, en comparación con otros grupos de edad, o los chavos, pero conforme pasan las semanas uno se pregunta si no necesita otra, que porque en tal lado les pusieron refuerzo, que otras marcas llevan dos; y varios compañeros tenían esa misma duda”.

Ante el regreso a las aulas tras las vacaciones decembrinas, el profesor de licenciatura expresó que recibir el refuerzo le dará “ánimos y alegría” para continuar su trabajo.

. Gráfico: La Razón de México

Karla Ojeda, profesora de enseñanza artística, quien también recibió la vacuna de CanSino en mayo pasado, explicó a este diario que considera “muy necesaria” la aplicación de refuerzo, pues se considera personal de riesgo por la convivencia con alumnos.

“Somos un personal en riesgo, ya que convivimos con demasiados alumnos y, en mi caso, la mayoría de ellos utilizan los medios de transporte. Siempre he dicho que no sabemos cómo se cuidan los demás, aunque como escuela y, en mi caso particular, sigamos todos los protocolos”, expresó.

La académica comentó que, tras recibir la dosis como personal docente, consideró la opción de también vacunarse cuando se abrió la jornada por edad; sin embargo, “mi doctor me recomendó esperar el refuerzo de la vacunación docente. Me causa temor (esperar); de hecho, creo que ya se tardaron en vacunarnos, ya que nos pusieron una de las vacunas con menos protección”, consideró.