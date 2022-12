“La capital es una ciudad en la que se pueden ejercer sin freno las libertades”

La la Ciudad de México la caracteriza la libertad de manifestarse, como no se ve en otras entidades del país, lo que permite que incluso las movilizaciones encabezadas por grupos adversos sean respetadas “íntegra y escrupulosamente”, consideró el secretario de Gobierno, Martí Batres.

En entrevista con La Razón, el funcionario señaló que en este 2022, desde la trinchera que encabezaba se alcanzaron cuatro objetivos: bajar la violencia en manifestaciones, el ordenamiento de la vía pública, evitar el aumento de costos en servicios básicos para los capitalinos y afianzar el diálogo con el Poder Legislativo.

Quisiera pedirle un balance de su gestión en la Ciudad de México, ¿cuáles han sido los mayores avances en el último año? Considero que hay cuatro logros fundamentales que se han alcanzado en la Secretaría de Gobierno durante el lapso en el que he estado y a lo largo de este 2022. Uno, la disminución de la violencia de las manifestaciones; calculamos que ha disminuido en un 75 por ciento. En segundo lugar, el ordenamiento y acotamiento del comercio en vía pública, que tuvo un desbordamiento durante la pandemia. Eso ha significado la liberación de cinco estaciones del Metro, el Eje 1 Norte, la Plaza del Estudiante, y operativos en Azcapotzalco. Un tercer punto tiene que ver con la protección del patrimonio y la economía familiar, especialmente con dos acciones muy importantes: contener a los llamados comisionistas del gas que buscaban aumentar la tarifa y la contención de las presiones para subir el precio del transporte público concesionado. En cuarto lugar, la relación con el Congreso y la aprobación de las reformas que ha solicitado la Jefa de Gobierno.

¿Cómo ha sido la política interior en la Ciudad de México, el diálogo con el Congreso, las demás fuerzas políticas, empresarios…? El diálogo con el Congreso ha sido muy bueno, con todas las bancadas hemos tenido diálogo permanente y constante. Es una relación bastante fluida, fructífera y colaborativa; también es importante en términos políticos señalar el ejercicio de las libertades, esto es fundamental. Es decir, la capital es una ciudad en donde se pueden ejercer sin freno las libertades, especialmente me refiero a la libertad de manifestación, de expresión y de reunión. Es el espacio de todo el país con la mayor fortaleza del ejercicio de estas libertades.

Justo con este tema, hay puntos de vista de la oposición que mencionan que se ha hecho “uso de la fuerza e intimidación”, ¿a qué atribuye estos comentarios? Es oposición, es decir, buscan fijar un discurso de crítica al gobierno de la ciudad, pero si nosotros comparamos la Ciudad de México con otras entidades federativas, vamos a ver un gran contraste. Nosotros tenemos estas situaciones, hay protestas que tienen que ver con temas de otros estados de la República pero que ocurren aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué se manifiestan aquí? Lo que nos dicen “es que aquí sí nos podemos manifestar, aquí no nos lo impiden, aquí sí nos lo permiten”.

¿Categóricamente puede decir que la Ciudad de México es una ciudad libre? Es una ciudad libre y no sólo eso, la fuerza pública sólo tiene tareas de contención en casos muy excepcionales, pero nunca pasa a la acción, nunca pasa a la ofensiva.

Además de ese uso de las fuerzas policiales, ¿de qué otra manera se garantiza esta libertad? Tenemos comunicación con los organizadores de las manifestaciones, recibimos las solicitudes en el área de Gobierno. Aquí organizamos las distintas solicitudes que hay, si hay solicitudes contrapuestas, vemos cómo conciliar; ofrecemos garantías a partir del cuidado de varios cuerpos del gobierno.

Ha habido manifestaciones de grupos feministas que han causado polémica, ¿cómo ha sido el diálogo con estos colectivos? Los temas más recurrentes en las movilizaciones son dos: las manifestaciones feministas y las de grupos con temas de comercio en la vía pública. Y luego hay otra gran cantidad de temas. En el caso de las movilizaciones feministas, damos garantías para que se realicen las protestas. Por un lado, entramos en contacto hasta donde es posible con sus organizadores y dirigentes; de igual manera, buscamos evitar la violencia que se da en estos casos. Si hay posibilidad, se desarma a las personas que llevan tubos, palos, martillos, barretas, que pueden causar daños.

¿Hay diálogo abierto con estos colectivos? Hay un diálogo con los colectivos. Tenemos las puertas abiertas para todos los colectivos y colectivas de mujeres que quieran dialogar con el Gobierno de la Ciudad de México.

Hubo un poco de polémica con la cifra de asistentes a la manifestación del INE de hace unas semanas, ¿cuál fue la cifra? Siempre hay polémica con las cifras, porque finalmente son estimaciones, nadie puede saber exactamente cuántas personas acuden a una manifestación, sino que se parte de ciertos elementos para poder hacer los cálculos… puedo decir, es que el tramo que hay entre la columna de la Independencia y el Monumento a la Revolución es un tramo relativamente corto, que no da para que quepan cientos de miles de personas, sí hubo desproporción ese día, había quien decía que 200 mil que 600 mil manifestantes, no, no cabían en ese tramo.

Sobre los 40 inmuebles del Centro Histórico que están en riesgo, ¿cómo va el desalojo? Ya se han desocupado más de 10 inmuebles y hay otros 10 que están muy cerca de desocuparse y otros 20 que están en proceso, esto se hizo para proteger a la gente, que no se les vaya a caer encima el inmueble, pero no se da en cualquier circunstancia, sino que se expropia el inmueble por causa de utilidad pública y se busca la reconstrucción o rehabilitación para que la familias regresen a él con una vivienda nueva, es decir, se trata de darle habitación nueva en el mismo lugar a las familias.

¿Cómo ve el panorama político de la Ciudad de México, a dos años de las elecciones? La capital de la República es una ciudad progresista, aquí es donde se han ensayado los grandes temas que después se han multiplicado en el país. Es una ciudad progresista, visionaria y considero que lo seguirá siendo. Todo lo de la política de avanzada ha comenzado en la Ciudad de México.

Este año ha habido algunos destapes para la Jefatura de Gobierno, ¿qué opinión tiene de esto? ¿ha sido adelantado? Hemos visto sobre todo que se ha hablado del tema a nivel federal, se comienza a hablar del tema a nivel local, todavía no se establecen con mucha claridad los procesos, aunque hay quienes han manifestado abiertamente su deseo de participar. Estamos atentos a lo que indican los estudios de opinión y en esto se puede observar que la intención de la capital, del voto de la ciudad de México, es a favor del bloque progresista.

¿Le gustaría participar? Me han mencionado que me ponen bien en algunas encuestas, prácticamente estoy en todas, tengo digamos un buen posicionamiento, respaldo de la opinión pública, de muchos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, esto es porque tengo muchos años trabajando en la Ciudad de México.