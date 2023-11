Capitalinos reciben con globos y música a los difuntos pequeños

Desde muy temprano, decenas de familias acudieron a los distintos panteones ubicados en la Ciudad de México para recibir a las almas de los niños muertos en el Día de Todos los Santos.

Al panteón civil San Nicolás Tolentino, ubicado en las faldas del Cerro de la Estrella, las personas ingresaron con globos blancos y juguetes y se dirigieron hacia las tumbas de los pequeños.

Hasta ahí llegó Fabiola, segura de que se conectaría con el alma de su hija Paty, quien murió hace poco más de ocho años debido a una bala perdida que la alcanzó durante una fiesta patronal en Santa María Aztahuacán.

“Sé que mi Paty es ahora un angelito de cinco años, que es la edad que tenía al partir, sé que nos cuida a mí y a sus hermanos y estoy segura que en estas fechas anda por acá”.

Varias familias llegaron también al panteón de San Lorenzo Tezonco —ubicado igual que el primero, en la alcaldía Iztapalapa— en donde hubo quien llevó mariachi para cantarle a los niños ausentes.

En el Panteón de Dolores se podían apreciar tumbas adornadas con flores de cempasúchil, globos blancos y de aluminio con figuras de superhéroes y juguetes, mientras se escuchaba la música de mariachi dedicada a los menores que se adelantaron.

Pero también hubo quien llegó para encontrarse con sus difuntos adultos, como Estela Mondragón, quien acudió con un enorme ramo de cempasúchil que apenas podía cargar.

Y es que cerca de la Rotonda de las Personas Ilustres están enterradas su mamá, su hermana y su abuela.

“Las tres se me fueron en diferentes momentos, nunca deja de doler la muerte de quien amas, por más tiempo que pase, es algo que no se puede olvidar y por eso vine hoy, porque se merecen que las recuerde no sólo en estas fechas sino todos los días”, externó Estela con la voz quebrada.

Un matrimonio limpia y adorna la tumba de su pequeña en este camposanto. Foto: Cuartoscuro

Suenan las campanas

En tanto, en el pueblo de San Andrés Mixquic de la alcaldía Tláhuac, las campanas de la iglesia sonaron a las 12:00 horas, como señal para que los lugareños salieran de sus casas y se dirigieran al camposanto para adornar las tumbas.

Fue el preludio de la tradicional alumbrada, que tendrá lugar este jueves por la noche, y que cada año atrae a miles de visitantes, incluso del extranjero.

En el transcurso de la tarde se concentraron miles de personas al pie de las tumbas para limpiarlas y decorarlas con flores de todo tipo, pero especialmente con cempasúchil.

Los habitantes del lugar llevaban veladoras y comida, pero también iban preparados con escobas, cubetas y recogedores, para mantener limpia la zona.

En este Día de Todos los Santos también se vio a centenares de personas visitar la plancha del Zócalo para presenciar cada detalle de la Megaofrenda por el Día de Muertos instalada ahí por las autoridades desde hace varios días.

Mientras la gente observaba las calaveras enormes vestidas con trajes típicos, sonaba música mexicana y chicos y grandes aprovechaban para tomarse fotografías ante las obras.

María se organizó con un grupo de mamás de la escuela de su hijo para realizar la visita a la ofrenda y aprovechar que los pequeños salieron temprano de la escuela: “Quisimos venir temprano para no encontrar tanta gente y a pesar de que no está lleno, no pensé que estuviera tan activa la afluencia”, compartió con La Razón.

Los nueve niños que venían en el grupo lucían felices con sus disfraces y sorprendidos del tamaño de la escultura en homenaje a Pancho Villa, personaje de la Revolución Mexicana a quien está dedicado el montaje.

Los demás espacios también llamaban la atención, como el tren sobre el que se colocó una ofrenda tradicional con alimentos, fotografías, aserrín, papel picado y veladoras, que lucía rodeado de personas que apreciaban los detalles.

“A mí y a mi familia nos encanta venir todos los años en esta temporada porque la decoración es muy característica, además está concentrada en una zona muy linda e histórica, que es el Centro, en donde el olor del copal de las limpias hace que haya un ambiente muy auténtico de nuestra cultura”, dijo Adriana, quien visitó la Megaofrenda con su pareja y su hijo.

Cabe resaltar que con motivo de las festividades de Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México aplicó un operativo de vigilancia con 17 mil 447 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados en los distintos panteones, romerías, colonias, pueblos y barrios de las 16 alcaldías.

El operativo está encaminado a salvaguardar la integridad de los más de 300 mil capitalinos que, se espera, visiten los panteones de la metrópoli entre miércoles y jueves.

La SSC precisó que en el dispositivo especial participarán dos mil 860 patrullas, cinco grúas, 22 ambulancias, 16 moto-ambulancias y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.