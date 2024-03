¿Qué carros pueden circular en CDMX y Edomex pese a la contingencia ambiental?

Por segundo día consecutivo se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se activó el Doble Hoy No Circula, pero ¿a qué autos están exentos de esta restricción este viernes 8 de marzo pese a la mala calidad del aire?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que los niveles de ozono y gases contaminantes en la troposfera son elevados; por ello con el fin de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire algunos vehículos no podrán circular por las calles de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Edomex.

Los autos que no pueden circular son los que tienen holograma 1 y 2, terminación de placa 9 y 0, y engomado azul. También los vehículos que no porten holograma de verificación, como carros antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, no están autorizados a transitar.

Por la contingencia ambiental en CDMX se activa el doble Hoy No Circula. Foto: Freepick

te interesa Esta es la ruta y el horario de la marcha del 8M en la CDMX

Carros que pueden circular pese a la contingencia ambiental en CDMX

Estas restricciones aplican en todo el territorio de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo, los siguientes autos están exentos del Doble Hoy No Circula y por lo tanto pueden circular libremente.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Autos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma cero o doble cero vigente.

Autos que tengan engomado diferente al color azul y terminación de placa 0 y 9.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Autos del transporte público.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Regularización de autos 'chocolate' se ampliará hasta fin del sexenio: @lopezobrador_ https://t.co/8zVcwiK5Nx — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 7, 2024

¿Cuándo se acaba la contingencia ambiental en la CDMX?

Independientemente de que los autos mencionados están autorizados para circular pese a la mala calidad del aire, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México que eviten realizar actividades al aire libre, que usen cubrebocas y que se mantengan hidratados.

Asimismo, se exhorta a usar medios de transporte alternativos, como el transporte público, la bicicleta o caminar para trasladarse a sus trabajos, la escuela o si necesitan ir a algún lugar en la capital.

La contingencia ambiental se levantará cuando las condiciones atmosféricas mejoren y será a las 15:00 horas cuando la CAMegalópolis informe si se mantiene o se cancela la contingencia ambiental para el sábado 9 de marzo.

Mientras esto sucede los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México deben estar atentos a las medidas de contingencia ambiental que se aplican por los altos niveles de contaminación del aire.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN