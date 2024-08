Caso Javier Corral: PAN en CDMX exige renuncia de Ulises Lara por no permitir detención de Javier Corral

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió la renuncia inmediata del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia local, Ulises Lara López, por no permitir la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por presuntas irregularidades en la diligencia.

Mediante un comunicado, el grupo parlamentario del blanquiazul consideró que la presencia del representante del órgano autónomo la noche del miércoles en el restaurante Gi Gi, en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, es muestra de una supuesta protección de la Fiscalía con Morena.

“La actuación de Ulises Lara, al acudir personalmente a liberar al presunto delincuente de Javier Corral, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un apéndice de los gobiernos morenistas que actúa de manera sesgada para proteger a los funcionarios y amigos de la 4T y no como una institución autónoma encargada la procuración de justicia en la capital del país”, se detalla.

En el comunicado, acusó Lara López por ser obstaculizar la detención de Corral Jurado, por el presunto delito de peculado, que intentaron llevar a cabo elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Lara López emitió un videomensaje en el cual precisó que el documento presentado por las autoridades chihuahuenses no sólo era de recepción mas no una autorización para la diligencia, en la cual, al momento en la que se llevaba a cabo, no participaba ninguna autoridad capitalina.

“Al arribar al sitio, pude confirmar que, sin la presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración”, dijo.

El encargado de la Fiscalía aclaró que de haberse llevado la detención de Corral Jurado se habría cometido un delito, además se hubiera violado la soberanía de la Ciudad de México.

El coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Federico Döring Cassar, acusó al encargado de la Fiscalía local de ser un colaborador de Morena.

“Es una marioneta política de Morena, lo hizo al obstaculizar la justicia, la detención de Javier Corral y cínicamente diciendo que no le dio la gana colaborar con la Fiscalía de Chihuahua, es una raya más al tigre en la impunidad de la 4T”, mencionó.

Además, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, coincidió en que, presuntamente, el órgano autónomo capitalino sirve a intereses morenistas. También acusó que la aplicación de la justicia tiene un sesgo y se fabrican delitos a los opositores.

“Vamos a promover la renuncia de este hombre y haya una persona encargada de despacho coherente con la justicia y no sea parte de la impunidad que Martí Batres y López Obrador le ofrecen a los amigos de Morena”, adelantó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT