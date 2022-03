CDMX anuncia acuerdo con transportistas; no bloquean accesos a la capital

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que llegó a un acuerdo con transportistas, que se manifiestan con motivo del paro nacional, por lo que no bloquearon los accesos a la capital del país.

En entrevista con medios de comunicación, Batres Guadarrama explicó que los transportistas harán "acto de presencia" y se manifestarán, pero sin hacer bloqueos.

Además, indicó que el asunto es un tema de competencia federal. Sin embargo, desde la Ciudad de México se ofrece apoyo a la Secretaría de Gobernación.

"Se ha estado platicando con ellos, de esta organización, y se acordó que no se van a bloquear las vías de entrada a la ciudad. De hecho no se bloquearon, porque la expectativa negativa era que pudieran bloquearse las vías de entrada a la ciudad. No sucedió, se platicó con ellos, harán acto de presencia, como cualquier otra movilización, pero sin el bloqueo de las entradas a la ciudad", indicó.

Al ser cuestionada, el funcionario explicó que los transportistas tenían previsto llegar al zócalo de la ciudad, en tanto que las autoridades mantendrán un operativo de atención para ellos.

"Aquí coadyuvamos, porque es un tema federal, en realidad no es un tema con la ciudad, sino es un tema que tiene que ver con el país, pero coadyuvamos con la Secretaría de Gobernación para eso", dijo.

