CDMX muy cerca de pasar a Verde del Semáforo COVID-19, afirman autoridades

Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital, informó en conferencia de prensa que la Ciudad de México continuará esta semana en color amarillo en el semáforo COVID-19, pero que se está cerca de pasar a verde.

Adelantó que el próximo viernes se haría el anuncio de que la capital del país avanza en el semáforo de riesgo epidemiológico.

"Esta semana como recordarán es de semáforo intermedio, entonces no hay publicación oficial, lo que sí les puedo adelantar es que el semáforo intermedio, a nosotros todas las semanas nos notifican los puntajes, pero unos no se publican; el que vi el día de ayer si no mal recuerdo fue 12 puntos, eso significa que estamos ya muy cerca del color verde".